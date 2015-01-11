В 2020 году южноуральскую трассу к Екатеринбургу расширят до 4 полос

В 2020 году в Челябинской области будет реконструировано более 100 километров федеральных трасс, в частности, проблемную дорогу в сторону Екатеринбурга планируют расширить до четырех полос.

В планах также расширение дороги от Кропачево до границы с Республикой Башкортостан. «На самом загруженном участке до 2024 года расширят трассу до четырех полос движения. Уже в этом году будет сдан путепровод и съезд в Травники, а также введено в эксплуатацию 11 километров автодороги», – говорится в сообщении.+

Кроме того, на встрече с руководителем Федерального управления дорог «Южный Урал», Александром Лебедевым, глава региона запланировал расширение дорог в направлении Кургана Р-254 и Троицка А-310.

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