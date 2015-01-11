В Челябинской области вручили 250 000-й сертификат на маткапитал

Глава Челябинской области Алексей Текслер вручил юбилейный, 250 000-й, сертификат на материнский капитал семье Дарьи и Алексея Котляровых, у которых в мае родился второй ребенок, – мероприятие прошло в губернаторской резиденции, но абсолютно в неформальной атмосфере.

«Это двухсотпятидесятитысячный сертификат, который мы вручаем в нашей области. Это самая востребованная программа поддержки в стране. Поэтому президентом было принято решение ее продлить. Это совершенно правильно. Материнство – большая, важная работа. Вырастить детей – значит вырастить будущее нашей области, нашей страны. Я поздравляю семью Котляровых. Успехов вам. Чтобы вы росли красивыми, здоровыми, чтобы все у вас в жизни получалось», – сказал Алексей Текслер, обращаясь к родителям, которые пришли на встречу с детьми – старшей Кристиной и крошечным Кирюшей.

Котляровы рассказали главе региона, что проживают в собственной двухкомнатной квартире. На семейном совете решили, что средства маткапитала направят на улучшение жилищных условий. Сумма сертификата на 1 января 2019 года составляет 453 026 рублей.

По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, так на Южном Урале поступает большинство семей, имеющих право на материнский (семейный) капитал. «С 2007 года в Челябинской области более 70 миллиардов потратили на выплату материнского капитала. Это на самом деле колоссальные цифры. Сначала он был 250 тысяч рублей, сейчас это 460 тысяч рублей. Это, на самом деле, такая существенная мера поддержки для семьи; 90% тратит ее на улучшение жилищных условий», – сказала Ирина Гехт.

Напомним, действующим законодательством предусмотрено пять направлений использования средств материнского (семейного) капитала: кроме улучшения жилищных условий это получение образования детьми, формирование накопительной пенсии для женщины (владельца сертификата), приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и получение ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка.

Также на встречу в губернаторскую резиденцию пригласили многодетную семью Наумовых, где растут четверо детей, в том числе тройня, – им глава региона передал ключи от просторной квартиры в Чурилово.

Марина и Эдуард Наумовы вспоминают, как узнали о своем тройном «киндер-сюрпризе»: «Врач, когда делал УЗИ, показал сначала два эмбриона, потом замолчал и через некоторое время: "У вас тройня". И все сердечки у них уже бились. Папа наш сначала не поверил, пока не увидел результаты УЗИ, думал, шучу».

Роды прошли благополучно, и до сегодняшнего дня вся счастливая семья ютилась в съемной двушке. Теперь они смогут комфортно разместиться на 93 квадратных метрах. «После 52 квадратов – это просто дворец какой-то», – говорят новоселы.

«Большие и крепкие семьи всегда были в почете. Многодетной семьей можно и нужно гордиться. В ней особая атмосфера взаимопомощи, любви, воспитания. И это обязательно поможет детям в жизни. Уверен, что появление тройни совершенно меняет мир родителей, весь житейский уклад. Конечно, мы будем поддерживать такие семьи», – подчеркнул Алексей Текслер.+

Выделять квартиры родителям, у которых рождается тройня, начали с 2013 года. На Южном Урале это уже 17-я такая семья. На эти цели потрачены 37,8 миллиона рублей. Сейчас в очереди остается четыре семьи, трем из которых жилые помещения будут приобретены уже в этом году. Это семьи из Копейска, Верхнего Уфалея и Челябинска.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-vruchili-250-000-y-sertifikat-na-matkapital_118695.html