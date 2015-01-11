В Роскачестве рекомендуют заклеивать камеру ноутбука

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, в Роскачестве рекомендуют установить на компьютер антивирус и обновленное ПО, а также заклеить камеру и микрофон ноутбука – это увеличит шансы на спокойствие и приватность.

«Не стоит думать, что люди, которые заклеивают камеру на ноутбуке или телефоне, параноики – скорее всего, они руководствуются знанием о том, как работают вирусы. Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем – она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», – говорит руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Пользователям рекомендуют соблюдать «цифровую гигиену», например, не скачивать программы из недостоверных источников или ограничивать доступ приложений к диктофону или камере. Камеру на ноутбуке рекомендуют заклеивать изолентой, так как она не оставляет следы клея. По словам экспертов, были случаи, когда порно сайты снимали лица своих клиентов в момент просмотра и затем шантажировали их, требуя денег, иначе грозили опубликовать видео.

Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, гаджеты постоянно «шпионят» за своими владельцами, собирая данные о геолокации. «Шпионить» за пользователями могут вполне безобидные приложения, например, мессенджер, который распознает и анализирует речь, или фонарик, запрашивающий доступ к фотографиям и контактам.

https://dostup1.ru/society/V-Roskachestve-rekomenduyut-zakleivat-kameru-noutbuka_118693.html