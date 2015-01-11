«Крылатая пехота» отмечает День ВДВ – история и традиции праздника

В пятницу, 2 августа, в России отмечается День Воздушно-десантных войск – история «крылатой пехоты» началась 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем было десантировано на парашютах подразделение в составе 12 человек.

В 1932 были созданы первые десантные части, а вскоре они начали активно внедряться в Красной Армии. Спустя год в Московском, Приволжском, Белорусском и Украинском военных округах были сформированы авиационные батальоны специального назначения. К началу Великой Отечественной войны, в 1941 году, укомплектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов было полностью завершено. На тот момент Красная Армия насчитывала уже около 10 тыс. десантников. Российские десантники принимали участие в боевых действиях в горячих точках как в своей родной стране, так и на зарубежных территориях. ВДВ стали войсками «передового рубежа» – теми, для кого нет невыполнимых задач.

Воинское братство уже поздравил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. «Служба в "крылатой пехоте" всегда считалась одной из самых престижных и почетных. Ее история наполнена яркими примерами мужества и подвига, самоотверженности и высочайшего профессионализма, способности действовать четко и молниеносно в самых сложных ситуациях. И сегодня десантные войска являются надежной гарантией безопасности нашей страны, стоят на защите ее интересов, приумножая боевые традиции всех тех, кто сделал девизом своей жизни крылатые слова: "Никто, кроме нас"», – говорится в поздравителении главы региона.

https://dostup1.ru/society/Krylataya-pehota-otmechaet-Den-VDV--istoriya-i-traditsii-prazdnika_118692.html