Дети учат правила не только в школе, но и на каникулах

Одним из победителей конкурса социальных проектов Собрания депутатов Озерского городского округа в 2019 году стала комплексная программа #ГородБезОпасности по созданию активной рекламы на тему безопасного поведения детей, как участников дорожного движения.

Социальный проект #ГородБезОпасности реализуется в несколько этапов. На данный момент завершился первый: в течение двух летних месяцев команда специалистов проводила мероприятия в рамках «Летней школы ПДД».

Дмитрий Колосов, руководитель проекта, педагог дополнительного образования ДТДиМ:

- Безопасность детей на дороге является актуальной темой, с которой сталкивается каждый родитель, когда ребенок отправляется в школу или на прогулку. Дети являются самыми беспомощными участниками дорожного движения, большинство дорожно-транспортных происшествий происходит именно с участием детей. Поэтому важно учить юных пешеходов и пассажиров правилам ПДД не только в школе, но и на каникулах.

Марина Самсонова, организатор работы по безопасности дорожного движения, педагог дополнительного образования ДТДМ:

- У школьников - каникулы, а у нас каникул не бывает! В летний период педагоги совместно с сотрудниками ГИБДД активно ведут профилактическую работу, направленную на снижение дорожно-транспортного травматизма и повышение безопасности дорожного движения. Весь июнь и июль мы посещали детские дошкольные учреждения и детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории округа, и проводили профилактические акции, игры по станциям и квесты, организовывали выступления выездной агитбригады и зачеты на знание правил дорожного движения. В ходе общения с детьми педагоги напоминали им об основных правилах поведения на проезжей части пешеходов и велосипедистов.

Наталья Архипова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск:

- За шесть месяцев текущего года на территории Озерского городского округа было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых несовершеннолетние дети получили травмы различной степени тяжести. Летом ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом усугубляется. Дети большое время проводят на прогулке. Используют для развлечения велосипед, ролики, самокаты и другие современные средства передвижения. Путь передвижения всегда пересекается с дорогой, на перекрёстке, во дворе или на выезде со двора. Бывает, что ребёнок едет на велосипеде и развивает большую скорость, забывая о безопасности.

Главная задача проекта #ГородБезОпасности - предостеречь, напомнить детям и их взрослым родителям о том, что нужно перед проезжей частью сойти с велосипеда, снять наушники, взять ребёнка за руку, перейти дорогу только в специальном установленном месте. На профилактику детского-дорожного травматизма направленны занятия с детьми, проводимые совместно с отделами по делам несовершеннолетних и участковый уполномоченных.

В рамках «Летней школы ПДД» было проведено 32 мероприятия, в которых приняли участие 2600 детей. По завершению первого этапа социального проекта #ГородБезОпасности юные инспекторы дорожного движения из редакции «MEDIA-патруль» под руководством Дмитрия Колосова начали работу по созданию активной социальной рекламы и видеороликов по безопасности дорожного движения.

Ознакомиться подробнее с работой и подписаться на новости по реализации проекта можно в группе ВКонтакте: https://vk.com/gorodbezopasnosti

Источник: Всероссийский пресс-центр отрядов ЮИД Челябинской области.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40165/