Добро рядом: пятиклассница из Кыштыма организовала помощь пострадавшим в Иркутской области

В Кыштыме по инициативе подростка открыт сбор школьных принадлежностей к началу учебного года для детей, пострадавших при наводнении в Иркутской области.

Инициатором выступила ученица пятого класса школы № 13 Анастасия Устинова. Ее поддержала куратор Российского движения школьников в Кыштыме, методист по работе с детскими объединениями Дома детского творчества Ольга Батятина. Сама акция проходит под эгидой этого движения.

Акция под название «Рюкзак для друга» начнется с предстоящего понедельника. Любые школьные принадлежности готовы принять с 9.00 до 15.00 в Доме детского творчества, в кабинете № 11.

«Наверняка есть те, у кого в столе есть нетронутый набор ручек и пара тетрадок, Настал их звездный час. Но все канцтовары должны быть новыми. Это требование санитарно-эпидемиологических норм», – сказала журналистам «Кыштымского рабочего» Анастасия Устинова.

Она добавила, что у очень занятых ребят готова лично забрать из дома гуманитарную помощь для детей в Иркутской области.

Напомним, от наводнения в Иркутской области пострадало 42,6 тыс. человек.

https://dostup1.ru/society/Dobro-ryadom-pyatiklassnitsa-iz-Kyshtyma-organizovala-pomosch-postradavshim-v-Irkutskoy-oblasti_118741.html