МЧС предупреждает о шквалистом ветре на Южном Урале

Главк МЧС по Челябинской области вновь предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях – во вторник, 6 августа южноуральцев ожидает шквалистое усиление ветра.

Согласно данным Росгидрометцентра, в регионе вновь объявлется желтый уровень опасности из-за гроз, сильных дождей и ветра. «По данным Челябинского ЦГМС 6 августа на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 17-22 м/с», – сообщает МЧС.+

Жителям региона рекомендовано закрыть окна, убрать с балконов вещи, которые могут разбиться; не следует парковать машины под деревьями и рекламными щитами.

Добавим, 6 августа также ожидается серьезная магнитная буря.

https://dostup1.ru/society/MChS-preduprezhdaet-o-shkvalistom-vetre-na-Yuzhnom-Urale_118761.htm