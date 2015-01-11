На стадионе «Труд» пройдёт спортивный праздник

Во вторую субботу августа отмечается Всероссийский День физкультурника. В Озерске ежегодно в этот день проходят старты, эстафеты, соревнования, показательные выступления и мастер-классы. В этом году мероприятия, посвящённые спорту и здоровому образу жизни, намечены на 10 августа.

День физкультурника – это профессиональный праздник тренеров, спортсменов, учителей физвоспитания, всех любителей физической культуры и поклонников здорового образа жизни. Один из немногих праздников советской эпохи, отмечаемый в нашей стране с 1939 года. В Озерском городском округе День физкультурника отмечается с первых лет основания города.

По информации управления по физической культуре и спорту в этом году на стадионе «Труд» пройдет легкоатлетический пробег «Здоровье Нации»: на 1 километр - для девочек и мальчиков до 12 лет включительно, на 2 километра - для девушек и юношей от 13 до 17 лет. Кроме того, пройдут соревнования по силовому многоборью (прыжок в длину, метание набивного мяча из положения сидя, у мужчин – рывок гири 16 кг, у женщин – отжимания) и двоеборью для людей с ограниченными возможностями здоровья (бег на дистанции 100 метров и метание набивного мяча из положения сидя).

Следует отметить, что регистрация участников легкоатлетических забегов начнётся на стадионе «Труд» в 10:20. В это же время будет проходить регистрация участников соревнований по двоеборью для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, а также регистрация участников силового троеборья.

В 11:00 на стадионе «Труд» начнётся торжественный парад-открытие. Затем, в 11:30 стартуют участники забегов. В это же время начнётся товарищеская встреча по пляжному волейболу среди мужчин, на стадионе «Труд» пройдёт игра по волейболу среди женщин. Каждому участнику соревнований будет вручаться сувенирная продукция, по итогам состязаний победители и призёры будут награждены медалями.

В 12:00 на акватории озера Иртяш начнутся соревнования по парусному спорту (крейсерские гонки). По традиции, в ходе праздничной программы будут представлены выступления секций, спортивных федераций, спортклубов и танцевальных коллективов, пройдут мастер-классы по дзюдо, айкидо и боксу, в которых может принять участие любой желающий.

Фото из архива пресс-службы.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40188/