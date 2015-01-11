Предвыборная кампания – на финишной прямой. Какие наказы получили кандидаты в губернаторы?

Кампания по выбору губернатора в Челябинской области выходит на финишную прямую. В региональном избиркоме уже прошла жеребьевка эфирного времени.

аждый из пяти кандидатов получил определенный отрезок, чтобы рассказать жителям о своей программе и вступить в дебаты с оппонентами. Какие наказы от южноуральцев уже получили претенденты на высший пост в регионе, расскажет корреспондент ГТРК “Южный Урал” Антон Зубков.

“Отопления нет тут совсем, люди приходят с грудничками, она их тут раздевает”, – жалуется женщина.

На ужасные условия в медпункте поселка Увильды кандидату в губернаторы от партии ЛДПР Виталию Пашину жалуется местная жительница. В здании постройки 1940-х годов нет ни горячей воды, ни канализации. Зимой врачи работают с электрообогревателем, который купили за свои деньги. В этом же здании живут люди, в квартирах – трещины и плесень.

“Дом нужно признавать аварийным, мы прошлись по подъездам, кое-где отсутствуют лестничные пролеты. Канализация из подвала вытекает на улицу. Поселок брошен. Будет работать с исполнительной властью, с главой”, – подчеркивает кандидат в губернаторы Челябинской области от партии ЛДПР Виталий Пашин.

Без горячей воды и с потолком, который может обрушится в любую минуту, живет Сергей Худяков. Сегодня он принимает гостя – кандидата на пост главы региона Алексея Севастьянова. Инвалид жалуется: выйти из дома практически невозможно, а сидеть в разрушающихся стенах страшно. И таких случаев в области, говорит кандидат в губернаторы, сотни. Приводит пример жительницы Златоуста, которая не выходила из дома 25 лет.

“Высокие отчеты, показатели, говорят о том, что инвалиды у нас живут в идеальных условиях, соответствующих европейской конвенции, но мы видим, что это не так. Надо принципиально менять систему, чтобы власть повернулась к людям лицом”, – отмечает кандидат в губернаторы Челябинской области от партии “Гражданская сила” Алексей Севастьянов.

А кандидат в губернаторы Челябинской области от партии “Родина” Сергей Смышляев обратил внимание на маршрутные такси. Поездку на ПАЗике сравнивает с опасными аттракционами. И вспоминает жалобы пассажиров на отсутствие пола в одном из микроавтобусов, где было видно, как вращается карданный вал. Водители, буквально вчера получившие права, и машины, которые могут развалиться в любую минуту. Такое впечатление оставил транспорт у Сергея Смышляева после поездки.

“Одна из насущных проблем Челябинска – маршрутные такси, как для водителей, так и для пассажиров. Я сам водитель, видя маршрутное такси, я боюсь и не знаю, что в этот момент оно предпримет: либо затормозит, либо повернет”, – говорит кандидат в губернаторы Челябинской области от партии “Родина” Сергей Смышляев.

Раскрывать подробности своей предвыборной программы продолжает кандидат от КПРФ Константин Нациевский. Он считает, что нужно укреплять местные бюджеты, возвращать прямые выборы глав, создавать кадровый резерв не по принципу родства и знакомства. Нациевский предложил объединить усилия оппозиционных кандидатов, чтобы победить административный ресурс.

“Я верю, что вместе мы сильнее, вместе нас чиновникам не победить. Так давайте отбросим личные амбиции и интересы – и ради южноуральцев будем вместе. Решать вам. Вы можете сдаваться и отступать, договариваться и торговаться с властью, но я – и вместе со мной избиратели, которые меня поддерживают – пойдем до конца, до победы, потому что только так правильно, только так честно, только так справедливо и к себе, и к другим”, – заявляет кандидат в губернаторы Челябинской области от партии КПРФ Константин Нациевский.

Самовыдвиженец Алексей Текслер собирает наказы с помощью современных средств связи. На этой неделе южноуральцы заметили на улицах баннеры и плакаты, на которых указаны номера телефонов, по которым можно связаться с кандидатом в губернаторы. Обращения принимают круглосуточно. Сообщить можно как о частных ситуациях, так и о системных проблемах.

“Я бы внесла небольшие предложения по обновлению фасадов зданий, по дорогам, по транспорту”, – делится жительница Челябинска Людмила Пономарева.

“Иногда в городе невозможно дышать: по утрам в выходные особенно. В последние два-три месяца ситуация наладилась, но хотелось бы еще лучше”, – отмечает жительница Челябинска Галина Катаева.

До единого дня голосования остается чуть больше месяца. Жители региона выберут губернатора 8 сентября.

https://www.cheltv.ru/predvybornaya-kampaniya-na-finishnoj-pryamoj-kakie-nakazy-poluchili-kandidaty-v-gubernatory/