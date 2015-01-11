СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 204 происшествия, возбуждено 28 уголовных дел, раскрыто 12.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть не было доставлено ни одного человека. На семейные конфликты полиция выезжала 10 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 11 выездов.

Было составлено 153 административных протокола, в том числе:

- за нарушение ПДД – 95 протоколов, выявлен 1 водитель за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 34 протокол;

- за мелкое хулиганство –16 протоколов.

Осуществлено 2 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 4 профилактических осмотра.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск