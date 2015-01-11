Госпошлина со скидкой!

Госавтоинспекция напоминает жителям Озерска о возможности оплатить госпошлину с 30-процентной скидкой
Госавтоинспекция напоминает, что получить государственные услуги по регистрации транспортных средств, а также по замене (получению) водительских удостоверений можно с помощью интернет-портала Госуслуг.
Теперь, используя QR-код, получить данные услуги стало еще проще. Чтобы попасть на нужную страницу портала, нужно навести экран телефона на этот код. Оформляя заявку с помощью данного сервиса, можно оплатить госпошлину со скидкой 30%.
Ключевые теги: госпошлина, ГИБДД, QR-код.
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