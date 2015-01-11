Тише едешь. На участке трассы М5 серьезно затруднено движение

Автомобильная пробка образовалась сегодня, 7 августа, на федеральной трассе М5 «Урал» в Челябинской области. Водители уверяют, чтобы выбраться из затора понадобится не меньше часа.

По словам дальнобойщиков, в районе города Сим поток движется крайне медленно. Дело в том, что на этом участке ведется ремонт асфальта-бетонного покрытия. Дорожники организовали реверсивное движение, но преодоление трассы все равно затруднено. Осложняется ситуация тем, что для дорожной техники движение иногда приходится останавливать совсем.

«Ремонт. В обои стороны перекрывают, стояли минут 40», – делятся впечатлениями автомобилисты.

Дорожники просят немного потерпеть. В ближайшее время ремонтные работы должны завершиться.

https://www.cheltv.ru/tishe-edesh-na-uchastke-trassy-m5-serezno-zatrudneno-dvizhenie/