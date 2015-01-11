Регистраторы перепишут дома и строения в Челябинской области

Челябинскстат приступил к уточнению списков адресов домов путем обхода работниками-регистраторами – к этой работе привлекли 731 регистратора.

В течение 30 дней предстоит проверить более 430 тыс. адресов по всему региону, в том числе 35 тыс. – в областном центре. Задача регистраторов – обойти свои участки и сверить наличие всех домов, строений и жилых помещений, включенных в маршрутный лист, с фактически имеющимися на местности и указанными на картографическом материале.

Помимо этого регистраторы внесут в маршрутные листы сведения о наличии в домах домофонов, кодовых замков, сделают записи о количестве подъездов с указанием номеров квартир, об отсутствии на домах указателей и другие пояснения. Всю информацию они будут собирать, не заходя в дома и квартиры. Жители Челябинска и области смогут узнать регистраторов по удостоверению, которое действительно при предъявлении паспорта.

Информация, которую получит Челябинскстат, станет основой для разработки плана проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.

https://dostup1.ru/society/Registratory-perepishut-doma-i-stroeniya-v-Chelyabinskoy-oblasti_118862.html