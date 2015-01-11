Тепло круглый год. В Госдуме предложили включать отопление летом

В Госдуме озвучили предложение и летом нагревать батареи в домах, если длительное время будет держаться прохладная погода.

В 2019 году лето – совсем не жаркое, а температура воздуха в июле и августе во многих регионах значительно ниже, чем в предыдущие годы, поэтому многие люди считают, что включение центрального отопления в многоквартирных домах необходимо. По словам автора инициативы, сейчас поступает большое число обращений с такими просьбами от граждан и с жалобами на сильное похолодание в квартирах.

Предложение депутат направил в Федеральное министерство строительства и ЖКХ и попросил проанализировать возможность реализации этой задумки.

https://www.cheltv.ru/v-teple-kruglyj-god-v-gosdume-predlozhili-vklyuchit-otoplenie-letom/