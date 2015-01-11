Война со стихией. На Урале на пути огня встали лесники

На юге Челябинской области ситуация близка к критической. Особый противопожарный режим действует в пяти районах.

С начала лета в Карталах, Бредах и Варне практически не было дождей, но регулярно бушуют ураганные ветра и сухие грозы. На днях в одном из лесничеств молния била шесть раз. Для тушения пожаров используют вертолеты. Всего с начала сезона на территории области ликвидировано почти пятьсот пожаров на площади свыше девяти тысяч гектаров.

Южноуральские лесники и пожарные дежурят без сна и отдыха. Очередной вызов – горит лес всего в двух километрах от центрального поселка Увельского района.

«Проливать приходится до того, чтобы не было снова возгорания. Возможно, придется пройти еще 2-3 раза», – сообщает мастер Увельского лесхоза Алексей Епишкин.

Лучшее средство от огня – не вода, а плуг. Самое главное – отрезать от огня хвойный лес, ведь если пламя охватит хвойные деревья, то пожар перейдет в верховой и за 10 минут от этого леса ничего не останется.

В пяти районах Челябинской области действует особый противопожарный режим. Вход в леса запрещен. Сухая трава, словно порох – достаточно одной Искры. Например, от запуска двигателя – так за халатность поплатился местный автолюбитель.

«Трава очень близко находилась от катализатора, загорелся автомобиль и от этого автомобиля произошел лесной пожар: пять гектаров леса сгорело. Сейчас он и автомобиль потерял, и является виновником лесного пожара, будет возмещать ущерб», – пояснил руководитель Увельского лесничества Алексей Белкин.

На юго-востоке региона, под Карталами, за один день выгорело 111 гектаров леса. Виноваты не только людская небрежность, но и погодные аномалии: сухие грозы и ураганные ветра превращают огонь в неуправляемую стихию. Самые обширные очаги тушат вертолетами.

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