ФК «Челябинск» потерпел первое поражение в первенстве России в ПФЛ

В рамках 4-го тура ОЛИМП первенства России по футболу в Профессиональной футбольной лиге ФК «Челябинск» в боевой обоюдоострой игре уступил команде из Тюмени 1:2 – поражение 8 августа стало для хозяев первым в турнире.

У хозяев забил Сергей Игнатьев (44-я минута), у гостей отличились Давид Дзахов (24-я) и Антон Полюткин (76-я).

В концовке хозяева предприняли отчаянную попытку спасти матч и пару раз были близки к тому, чтобы сравнять счет. Однако удача отвернулась от них.

Главный тренер ФК «Тюмень» Горан Алексич оценил мощь и боевитость соперника, признав, что выходить против такой команды всегда нелегко: «Мы знали, что будет очень тяжело. В Челябинске играем третий раз буквально за месяц. У вас очень агрессивная боевая команда. В игре было много борьбы. Могу сказать, что очень рад, что сегодня выиграли и набрали три очка. Думаю, в Челябинске всем играть будет очень сложно. "Челябинск" – мощная агрессивная команда, которая на своем поле всем соперникам создаст проблемы».

Наставник ФК «Челябинск» Михаил Сальников, поздравив соперника с победой, отметил необходимость поработать над физическими кондициями игроков и поблагодарил болельщиков за горячую поддержку. Добавим, на стадионе «Локомотив» в августа собралось около 1,5 тыс. человек.

Следующий матч южноуральская команда проведет на выезде против «КАМАЗа» из Набережных Челнов.

https://dostup1.ru/society/FK-Chelyabinsk-poterpel-pervoe-porazhenie-v-pervenstve-Rossii-v-PFL_118918.html