В эти выходные на Урал вернётся лето! Это ли не повод...отправиться на те или иные мероприятия, которые в большом количестве пройдут в Озёрске, п.Слюдорудник, Миассе, Челябинске и Екатеринбурге!

Озёрск

Все выходные:

ткРодной: работа детского развлекательного центра "Веселандия" и его интерактивной комнаты, а также контактной зоовыставки "Джуманджи"!

Городской парк: лодки и катамараны напрокат с 10 до 22-00!

Детский парк: с 11 до 19-00 работают аттракционы!

10 августа

Регистрация с 10-20, Городской парк, стадион "Труд"

егкоатлетический пробег «Здоровье Нации»: на 1 километр - для девочек и мальчиков до 12 лет включительно, на 2 километра - для девушек и юношей от 13 до 17 лет. Кроме того, пройдут соревнования по силовому многоборью (прыжок в длину, метание набивного мяча из положения сидя, у мужчин – рывок гири 16 кг, у женщин – отжимания) и двоеборью для людей с ограниченными возможностями здоровья (бег на дистанции 100 метров и метание набивного мяча из положения сидя).

С 12 до 13-00 Городской парк

ZUMBA! Бесплатно для всех желающих!

15-00 Городской парк

Мероприятие, посвященное Международному дню молодёжи!

В программе: пенная вечеринка, у микрофона DMC Alex Sukharev, за пультом Dj Pivovar!

Гость программы: рок-группа "Гаврилов" (г. Челябинск).

11 августа

С 12 до 13-00 Городской парк

Strong by ZUMBA!

С 12 до 13-30, Сквер Первостроителей.

Праздничная программа, посвящённая Дню строителя.

Кыштым, п.Слюдорудник

10 августа

С 12 до 22-00, ярмарка "На Рудниках".

Посетителей ждут уникальные изделия ручной работы от уральских мастеров, вкусные напитки, прекрасная еда, а также множество видов развлечений.

Миасс, глк "Солнечная долина", все выходные

Второй этап "Кубка Южного Урала 2019" по горному велосипеду в дисциплине скоростной спуск.

Челябинск

Все выходные

Ледовая арена "Трактор": Кубок губернатора Челябинской области по хоккею.

10 августа

9-00, Городская муниципальная лыжная база, ул. Лесопарковая, 2а

Сверхмарафон «Самопреодоление». 50 и 100км.

12-00, Сад Победы

Фестиваль "ПОБЕДНЫЕ ТРАДИЦИИ", который рассказывает историю народных игр и забав нашей большой страны.

Екатеринбург

10 августа

С 14 до 22-00, Парк им.В.В.Маяковского

День строителя 2019. Хэдлайнер праздника — группа «Ласковый май».

11 августа

С 7 до 14-00, Екатеринбург Арена

Международный марафон "Европа-Азия". Маршрут, как и в прошлые года, проходит по историческому центру, улицам и набережной города Екатеринбурга: бегуны промчатся мимо Ельцин-Центра, башни «Исеть», Оперного театра, Храма-на-Крови...

с 11 до 16-00, аэропорт "Логиново"

Всероссийский авиационный фестиваль «Крылья Урала». Гостей ждет выставка летательной техники, показательные выступления парашютистов, полёты парапланеристов, дельтапланеристов, тепловых аэростатов (воздушных шаров), шоу авиамоделистов, множество мастер-классов, семинар и ярмарка.

11-00, ЧУК «Музейный комплекс»

Праздник «Крылья Родины». Показательные прыжки с парашютом, высший пилотаж на самолете от спортсменов ДОСААФ, летная экипировка, а также предоставится редкая возможность увидеть аэродромную технику.

Александра Лебедева