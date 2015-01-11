В эти выходные на Урал вернётся лето! Это ли не повод...отправиться на те или иные мероприятия, которые в большом количестве пройдут в Озёрске, п.Слюдорудник, Миассе, Челябинске и Екатеринбурге!
Озёрск
Все выходные:
ткРодной: работа детского развлекательного центра "Веселандия" и его интерактивной комнаты, а также контактной зоовыставки "Джуманджи"!
Городской парк: лодки и катамараны напрокат с 10 до 22-00!
Детский парк: с 11 до 19-00 работают аттракционы!
10 августа
Регистрация с 10-20, Городской парк, стадион "Труд"
егкоатлетический пробег «Здоровье Нации»: на 1 километр - для девочек и мальчиков до 12 лет включительно, на 2 километра - для девушек и юношей от 13 до 17 лет. Кроме того, пройдут соревнования по силовому многоборью (прыжок в длину, метание набивного мяча из положения сидя, у мужчин – рывок гири 16 кг, у женщин – отжимания) и двоеборью для людей с ограниченными возможностями здоровья (бег на дистанции 100 метров и метание набивного мяча из положения сидя).
С 12 до 13-00 Городской парк
ZUMBA! Бесплатно для всех желающих!
15-00 Городской парк
Мероприятие, посвященное Международному дню молодёжи!
В программе: пенная вечеринка, у микрофона DMC Alex Sukharev, за пультом Dj Pivovar!
Гость программы: рок-группа "Гаврилов" (г. Челябинск).
11 августа
С 12 до 13-00 Городской парк
Strong by ZUMBA!
С 12 до 13-30, Сквер Первостроителей.
Праздничная программа, посвящённая Дню строителя.
Кыштым, п.Слюдорудник
10 августа
С 12 до 22-00, ярмарка "На Рудниках".
Посетителей ждут уникальные изделия ручной работы от уральских мастеров, вкусные напитки, прекрасная еда, а также множество видов развлечений.
Миасс, глк "Солнечная долина", все выходные
Второй этап "Кубка Южного Урала 2019" по горному велосипеду в дисциплине скоростной спуск.
Челябинск
Все выходные
Ледовая арена "Трактор": Кубок губернатора Челябинской области по хоккею.
10 августа
9-00, Городская муниципальная лыжная база, ул. Лесопарковая, 2а
Сверхмарафон «Самопреодоление». 50 и 100км.
12-00, Сад Победы
Фестиваль "ПОБЕДНЫЕ ТРАДИЦИИ", который рассказывает историю народных игр и забав нашей большой страны.
Екатеринбург
10 августа
С 14 до 22-00, Парк им.В.В.Маяковского
День строителя 2019. Хэдлайнер праздника — группа «Ласковый май».
11 августа
С 7 до 14-00, Екатеринбург Арена
Международный марафон "Европа-Азия". Маршрут, как и в прошлые года, проходит по историческому центру, улицам и набережной города Екатеринбурга: бегуны промчатся мимо Ельцин-Центра, башни «Исеть», Оперного театра, Храма-на-Крови...
с 11 до 16-00, аэропорт "Логиново"
Всероссийский авиационный фестиваль «Крылья Урала». Гостей ждет выставка летательной техники, показательные выступления парашютистов, полёты парапланеристов, дельтапланеристов, тепловых аэростатов (воздушных шаров), шоу авиамоделистов, множество мастер-классов, семинар и ярмарка.
11-00, ЧУК «Музейный комплекс»
Праздник «Крылья Родины». Показательные прыжки с парашютом, высший пилотаж на самолете от спортсменов ДОСААФ, летная экипировка, а также предоставится редкая возможность увидеть аэродромную технику.
Александра Лебедева