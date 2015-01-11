Сотрудники полиции Озерска совместно с председателем общественного совета провели спортивное мероприятие «Зарядка со стражем порядка»

9 августа в преддверии дня физкультурника сотрудники полиции Озерска совместно с председателем общественного совета Анной Романовой в детском оздоровительном лагере «Акакуль» провели спортивное мероприятие «Зарядка со стражем порядка».

Главной целью мероприятия является воспитание у подрастающего поколения положительного отношения к спорту, пропаганда здорового образа жизни и повышение доверия граждан к органам внутренних дел.

Зарядку проводили сотрудники УМВД России по ЗАТО г. Озерск инспектор направления профессиональной подготовки старший лейтенант внутренней службы КМС по дзюдо Сергей Комаров и старший лейтенант полиции заместитель командира мобильного взвода ОР по ППСП призер конкурса профессионального мастерства Мансуров Радим. После зарядки и разминки полицейские продемонстрировали ребятам приемы самообороны, которые изучают сотрудники органов внутренних дел и рассказали участникам, что такие приемы, доведенные до автоматизма, могут помочь не только задержать преступника, но и в случае необходимости спасти жизнь человеку.

Кроме того, полицейские объяснили такие понятия, как «пределы необходимой обороны» и «крайняя необходимость». В ходе обсуждения ребятам объяснили, какая ответственность может грозить человеку, который причинил вред другому.

Под конец дети поблагодарили сотрудников полиции за интересную и познавательную зарядку, а стражи правопорядка, в свою очередь, пожелали ребятам вести здоровый образ жизни, хорошо отдохнуть и набраться сил для учебы в новом году.