«Мы помним и знаем, что в каждом камне — пот и труд»

11 августа в Озерске состоялся один из самых любимых праздников горожан – День строителя: культурная программа была организована в историческом сквере и называлась «В память о времени и людях».

В мероприятии приняли участие ветераны и работники строительных предприятий, бойцы стройотрядов – участники всероссийской студенческой стройки «Мирный атом – 2019», представители ФГУП «ПО «Маяк» и органов местного самоуправления.

С приветственным словом к людям самой мирной профессии обратился первый заместитель главы округа Иван Сбитнев. Подчеркнув важнейшую роль, которую сыграли строители в создании города и «Маяка», он поблагодарил ветеранов за их самоотверженный труд, наиболее заслуженным из них вручил Благодарственные письма от имени главы округа и Собрания депутатов и отметил, что традиции первопроходцев живы:

- Идут годы – меняются названия организаций, но остается суть вашего дела: современные строители все также работают во имя того, чтобы развивались город и градообразующее предприятие. И пока мы видим на нашей территории башенные краны и узнаем о новых объектах на «Маяке», мы можем с уверенностью смотреть в будущее - оно у нас есть.

Поздравить озерчан с праздником также пришли сотрудники градообразующего предприятия, которое возводилось более 70 лет назад в сложнейших условиях и в кратчайшие сроки. Самые добрые слова строителям адресовали: исполняющий обязанности заместителя генерального директора ПО «Маяк» по работе с персоналом Алексей Рожков и начальник УКС «ПО «Маяк» Илья Алферов.

Руководитель Общественной приемной Губернатора Челябинской области, председатель Общественной палаты Озерского городского округа Вера Аксенова передала всем присутствующим признательность за созидательный труд от главы региона Алексея Текслера. Председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев обратился к бывшим сотрудникам «ЮУС», «Уралпроммонтажа», «МСУ-111» и других с пожеланиями доброго здоровья и заверил, что Совет ветеранов сделает все возможное, чтобы работники этих бывших предприятий не чувствовали себя одинокими.

В ходе программы к микрофону выходили не только официальные лица. Сами виновники торжества смогли поделиться воспоминаниями и поздравили участников праздника с Днем строителя. Бурными аплодисментами аудитория встретила: прошедшую путь от бригадира штукатуров-маляров СМУ-8 до освобожденного председателя профсоюзных комитетов «ЮУС», кавалера Ордена Красного знамени, лауреата премии Совета профсоюзов России Наталью Левченко, председателя Совета ветеранов Южно-Уральского управления строительства Наталью Шейко, ведущего инженера планово-технического отдела, без малого 40 лет посвятившую себя строительной отрасли Ирину Яковлеву, заслуженного строителя России Льва Титоренко, начальника муниципального жилищно-коммунального управления 1990-2000-х годов Сафара Аминова.

«Такие, как вы, стояли за каждым воплощенным в жизнь строительным проектом, своим трудом, знаниями и желанием двигаться вперёд творили мир вокруг себя» - эти прекрасные слова ведущей праздника в теплый, солнечный августовский день были обращены к сотням и тысячам строителям округа, которые честно и просто, с огоньком и крепким словцом многие годы решали важнейшие профессиональные задачи.

Семь лет подряд День строителя отмечается в Сквере Первостроителей, обновленном в 2013 году благодаря проекту «Ничто на земле не проходит бесследно» общественной организации «Совет ветеранов ЮУС» - победителя первого городского конкурса социальных проектов. И каждый раз здесь собираются люди, чтобы почтить Минутой молчания память ушедших из жизни товарищей и возложить цветы к монументу. Но главное - поделиться радостью продолжающейся жизни с друзьями по работе.

По сложившейся доброй традиции, свой подарок строителям - небольшую концертную программу - преподнесли творческие коллективы ДК «Строитель» и участники ВСС «Мирный атом-2019». Организатором мероприятия выступило МБУ «Парк культуры и отдыха».

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40236/