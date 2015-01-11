День физкультурника отметил 80-летие

За несколько десятков лет в нашей стране праздник стал всенародным. В Озерске по традиции он проходит на стадионе «Труд», где проводятся забеги, соревнования по игровым видам спорта и мастер-классы для тех, кто ведёт активный образ жизни.

В начале мероприятия прозвучал гимн Российской Федерации. Почётное право поднять над стадионом «Труд» российский триколор было предоставлено мастеру спорта по плаванию, победителю Чемпионата России Александру Лопаткину.

На открытии праздника выступили спортивные и танцевальные коллективы: коллектив детско-юношеского спортивного клуба «Совершенство» по художественной гимнастике при МБУ «Арена», тренерский состав и воспитанницы студии воздушной акробатики Pole Dance"My Passion ", спортивный клуб дзюдо «Эдельвейс», воспитанники федерации бокса и кикбоксинга «Легион Мастеров».

Параллельно на стадионе проходили состязания по силовому многоборью (прыжок в длину, метание набивного мяча из положения сидя, рывок гири 16 кг – для мужчин, для женщины – отжимания) и двоеборью для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На беговых дорожках соревновались участники легкоатлетических забегов. На нижнем и верхнем кортах были организованы соревнования по волейболу и баскетболу, на берегу озера восемь сильнейших мужских команд играли в пляжный волейбол. На акваторию Иртяша вышли воспитанники яхт-клуба «Галс», которые по традиции провели крейсерские гонки.

На площадке по гиревому спорту, свои силы попробовал депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Евгений Иванов.

– Спорт – это энергия, жизненный заряд. Участие в соревновании для меня – это не столько испытание, сколько удовольствие, возможность активно и с хорошим настроением провести этот тёплый летний день в такое непредсказуемое уральское лето, – рассказал о своих впечатлениях Евгений Иванов.

В турнире по пляжному волейболу принял участие начальник управления по физической культуре и спорту Артур Гаврилов. Команды для соревнований были сформированы символично, по принципу объединения ветеранов и молодых игроков.

– День физкультурника – это ежегодный праздник. Обычно в этот день проходят соревнования по лёгкой атлетике, так называемой, королевы спорта. Также все желающие могут попробовать себя в силовом многоборье, проходят мастер-классы по восточным единоборствам.

Каждый год праздник получается довольно большой. Самое главное, что сюда приходят родители вместе с детьми, которые видят, что все вокруг увлечены спортом, и для них это становиться положительным примером. А спорт – это здоровье и закладывается оно в детстве, поэтому очень хорошо, когда озерчане приходят на праздник целыми семьями.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40237/