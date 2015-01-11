Не докажешь. Появился новый способ кражи денег с карт

Хакеры придумали новый способ обмана. Они могут списать все деньги со счета максимально незаметно с помощью специальной программы.

Мошенники звонят по телефону владельцу счета, представляются сотрудниками банка и заявляют, что кто-то пытался взломать его карту из другого региона. При этом, чтобы человек чувствовал в безопасности, они не просят данные самой карты, а узнают лишь об операционной системе смартфона и предлагают бесплатно почистить его от ненужной системы – она якобы подвергает данные опасности. Мнимые банкиры сообщают, что делается это через программу teamviewer. По информации “Российской газеты”, с помощью этого приложения, когда владелец передает ключ доступа, у них появляется возможность удаленно подключиться к телефону и сделать любые операции от лица пользователя.

По сути, все действия совершены держателем карты добровольно, поэтому доказать случай мошенничества в этой ситуации практически невозможно.

Так в июле этого года Челябинска чуть не лишилась 15 тыс рублей со своего счета после звонка одного такого “сотрудника банка”. Однако Женщина вовремя опомнилась и успела позвонить по настоящему номеру в банк и заблокировать карту.

https://www.cheltv.ru/317084-2/