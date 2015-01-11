Определился бронзовый призер Кубка губернатора Челябинской области

Третье место в турнире на Кубок губернатора Челябинской области занимает «Северсталь» – череповецкая команда в упорном поединке 13 августа обыграла сборную турнира 3:2 ОТ.

В первых двух периодах команды забили друг другу по два года: у череповчан отличились Ансель Галимов (17:02) и Иван Николишин (29:13); сборная дважды реализовала большинство усилиями Демида Мансурова (23:46, 5х4) и Дмитрия Алексеева (37:32, 5х4).

Лучшего пришлось выявлять в дополнительное время, победная шайба – на счету Никиты Хлыстова (62:59).

Матч за первое место турнира – южноуральское дерби – состоится сегодня, 13 августа, в семь вечера.

https://dostup1.ru/society/Opredelilsya-bronzovyy-prizer-Kubka-gubernatora-Chelyabinskoy-oblasti_119038.html