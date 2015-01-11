В Челябинской области будет принят закон о киосках

Про то, что этот закон нужен как воздух, говорится уже не один год. Тема, что называется, наболевшая: с одной стороны незаконные киоски в городах и весях, с другой стороны – торговля в шаговой доступности и рабочие места. А законодательной нормы о киосках все нет.

Еще полгода назад законопроект «Об условиях размещения нестационарных торговых объектов» разработали в областном парламенте. Причем в работе над ним приняли все заинтересованные стороны. Были учтены пожелания администраций Челябинска, Магнитогорска, предпринимательского сообщества. Учли и позицию Челябинского УФАС России. И вдруг в Госдуме был внесен федеральный закон правительством РФ как раз о «торговых нестационарных объектах». В ЗСО решили взять паузу, пока Госдума примет документ, но там закон подвис.

И вот теперь, когда в Челябинске и других городах региона началось все это обострение ситуации по ларькам, председатель ЗСО Владимир Мякуш проявил политическую волю, заявив о том, что ждать не следует, нужно обсуждать и принимать проект, что позволит снять напряженность.

Уже разработанный закон все стороны назвали компромиссным и выверенным. Даже эксперты антимонопольной службы признали, что такой закон актуален и надо принимать его, потому что это поможет всем: и муниципалитетам, и бизнесу, и, наконец-то, установит общие правила игры

Сегодня принято принципиальное решение – в августе принять закон в первом чтении, обсудить и учесть какие-то поправки, и принять в сентябре – октябре окончательно. Что примечательно, в законе есть преференции для сетей с печатной

продукцией, так что многочисленные обращения редакторов газет не остались без внимания.

Рабочая группа по разработке закона области, регулирующего отношения в сфере нестационарной торговли, уже приняла свое решение. Закон области в первом чтении на заседании ЗСО будет принят в августе. Все участники рабочей группы признали нынешний проект закона компромиссным, учитывающим позиции всех сторон.

– Проект закона о нестационарной торговле был готов еще осенью прошлого года. Но в Госдуму был внесен проект закона, разработанный правительством РФ. Мы решили взять паузу, чтобы сверить положения нашего закона с федеральным. Однако прошло уже полгода, движения по федеральному закону нет. В условиях сложившейся неопределенности мы решили вновь вернуться к вопросу принятия регионального закона. Этого ждут и муниципалитеты, и предприниматели, – пояснил председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш.

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