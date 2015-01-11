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В развитие медицины в Челябинской области направят более 20 млрд рублей до 2024 года

Бюджет национального проекта «Здравоохранение» в Челябинской области составит 20,4 миллиарда рублей (8,7 миллиарда – федеральный бюджет; 11,7 миллиарда – областной). За шесть лет, с 2019 по 2024 год включительно, планируется довести первичную медпомощь до самых отдаленных территорий региона, ликвидировать нехватку медицинских кадров, существенно снизить смертность от болезней системы кровообращения и новообразований и повысить качество обслуживания в поликлиниках. Важнейшие направления, цели и цифры нацпроекта – в ИНФОГРАФИКЕ Агентства новостей «Доступ».

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Руководитель Челябинской области Алексей Текслер: «Нужно признать, что в ходе оптимизации системы здравоохранения была серьезно ослаблена медицинская помощь на селе и в малых городах. Необходимо исправлять ситуацию, развивать программы по привлечению качественных специалистов, направлять в территории средства на капитальный ремонт городских и районных больниц».

Практически в каждом своем публичном выступлении, на встречах с жителями городов и районов области и особенно после посещения очередной «разбомбленной» больницы на периферии Алексей Текслер подчеркивает: здравоохранение – одно из ключевых направлений. «Больше никакой непродуманной оптимизации медицинских учреждений! Проанализируем уже проведенные сокращения. Если будет необходимо, откорректируем! В Челябинской области перезапускается программа строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Только в 2019 году в разных муниципальных образованиях будет открыто 24 новых объекта, более 100 по всей области – до 2024 года», – заявил Текслер в своем обращении к Законодательному Собранию, потребовав обеспечить жесткую дисциплину строительства новых объектов.

По словам первого вице-губернатора, регионального куратора нацпроекта Ирины Гехт, ФАПы уже строятся в рамках сразу двух программ: федерального проекта «Развитие системы первичной медико-санитарной помощи» и государственной программы Челябинской области «Капитальное строительство и ремонт». «Первые 13 фельдшерско-акушерских пунктов планируется построить в октябре 2019 года в Аргаяшском (поселки Башакуль и Новобуранное, деревня Уразбаева), Брединском (поселки Амурский, Мариинский, Могутовский), Варненском (поселок Дружный), Красноармейском (село Русская Теча), Сосновском (деревня Ключи, поселки Полетаево-2 и ж/д станция Смолино), Октябрьском (поселок Лысково) муниципальных районах и Копейском городском округе (поселок Синеглазово)», – уточнила Ирина Гехт.

В части крупных объектов в 2019 году в Челябинске завершится реконструкция лечебного корпуса противотуберкулезного диспансера, начнет работать новая поликлиника для жителей Металлургического района. Принято решение о ремонте зданий детской городской больницы и ее оснащении в Магнитогорске. Также запланированы ремонтные работы на 118 объектах в 53 медицинских организациях Челябинской области – в Аше, Варне, Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Златоусте, Копейске, Сатке, Троицке и Уйском.

Также в рамках регионального проекта планируется приобретение 17 мобильных фельдшерских пунктов, также в этом году начала работать санавиация – два вертолета, базирующиеся в Магнитогорске и Челябинске, в настоящее время перекрывают потребность в осуществлении медицинской эвакуации.

«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

Алексей Текслер: «Очень важно внедрение в регионе модели «Бережливой поликлиники». В рамках проекта будут отремонтированы регистратуры всех поликлиник региона, что обеспечит разделение потоков больных в остром состоянии и тех, кто пришел на плановый прием. Но «Бережливая поликлиника» – это не только и не столько ремонт. Это, прежде всего, создание комфортных условий ожидания приема врачей, сокращение очередей, качественная медпомощь. Чтобы такая модель была привлекательна и для врачей, мы выработаем меры стимулирования для тех учреждений и коллективов, которые будут совершенствовать свою работу».

Проект «Открытая поликлиника», основанный на опыте применения технологий «бережливого производства» в медицинских организациях Российской Федерации, реализуется в Челябинской области с 2017 года. В первый год в нем приняли участие восемь медицинских организаций, в 2018 – уже 33.

«Основной задачей реализации проекта являлось создание в медицинской организации доброжелательной атмосферы, которая позволит людям приходить туда и заниматься собственным здоровьем, в том числе когда нет очевидных проблем – для профилактики», – рассказывает куратор нацпроекта.

По статистике, в результате реализации проекта на 30% выросло время приема пациента врачом. При этом ожидание в очереди перед снизилось до 10 минут. в четыре раза сокращена очередь в кабинеты забора крови; в три – время для получения пациентом рецепта на льготный лекарственный препарат. По оценкам страховых медицинских организаций, уровень удовлетворенности пациентов условиями пребывания в поликлинике увеличился на 36,6%.

«В 2019 году проект по внедрению «Бережливых поликлиник» реализуется 110 структурными подразделениями медицинских организаций Челябинской области, причем как в городах, так и в районах. До 2024 года в процесс внедрения «Бережливых технологий» будут включены все медицинские организации Челябинской области государственной и муниципальной формы собственности, имеющие прикрепленное население», – говорит Ирина Гехт.

МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

Алексей Текслер: «Мало построить стены и поставить оборудование. Медицина – это, прежде всего, люди. Сегодня в регионе нехватка медицинских работников. К примеру, укомплектованность врачами по области всего 34%. Особенно это касается детских врачей узких специальностей. Необходимо разработать областную программу по обеспечению жильем молодых врачей, а также врачей дефицитных специальностей, и в ближайшие годы решить задачу укомплектованности врачами медицинских учреждений области, в первую очередь – сельских. Продолжить реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Не должно быть ни одного факта простоя дорогостоящего оборудования из-за отсутствия специалистов».

В рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Челябинской области квалифицированными кадрами» власти рассчитывают до 2024 года устранить дисбаланс в обеспеченности медицинскими кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, сократить дефицит врачей участковой службы и врачей-специалистов в медицинских организациях.

«Проект включает в себя, как мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки, так и мероприятия, направленные на подготовку кадров, необходимых для медицинских организаций. Медицинские работники, нуждающиеся в предоставлении жилых помещений, обеспечиваются жилыми помещениями органами местного самоуправления, которыми приняты муниципальные программы, направленные на оказание содействия в привлечении медицинских кадров. В дальнейшем будет продолжена работа по поэтапному устранению дефицита медицинских кадров и повышению престижа медицинской профессии», – говорит первый вице-губернатор Челябинской области, куратор нацпроекта Ирина Гехт.

Программа «Земский доктор» реализуется на территории Челябинской области с 2012 года, программа «Земский фельдшер» с 2017 года. Данные программы предусматривают предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам (врачам в размере 1 миллиона рублей, фельдшерам – 500 тысяч рублей), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. В 2018 году на реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» потрачено 59 миллионов рублей, из них 35,4 миллиона – средства федерального бюджета и 23,6 миллиона – областного. В 2019 году сумма вырастет до 93 миллионов рублей (55,8 миллиона и 37,2 миллиона из федерального и регионального бюджетов соответственно).

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Алексей Текслер: «Дети, как и все жители Челябинской области, должны быть обеспечены доступом к современной медицине. Для чего в том числе будем развивать дистанционную медицину с использованием новейших телекоммуникаций».

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» на территории Челябинской области заключены договоры на переоснащение 72 детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций. В симуляционном центре будет обучено 180 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Уже в 2019 году проведено 20 информационно-коммуникационных мероприятий для формирования и поддержания здорового образа жизни среди детей и их родителей.

Цели проекта: снижение младенческой смертности до 5 на 1000 родившихся живыми, а также формирование привычки к ЗОЖ у детей и их родителей.

БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ОНКОЛОГИЕЙ

Алексей Текслер: «Также необходимо обеспечить приоритет профилактики заболеваний. Внедрять наилучшие мировые медицинские практики, ставить на поток инновационные методы оказания медицинской помощи».

Региональная программа Челябинской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В 2019 году в Челябинской области функционирует 13 кардиологических первичных сосудистых отделений и семь региональных сосудистых центров, 13 неврологических первичных сосудистых отделений и трех региональных сосудистых центров (далее – ПСО и РСЦ). В рамках нацпроекта запланировано оснащение шести РСЦ и 11 ПСО, а также открытие трех новых ПСО.

«Сегодня льготное лекарственное обеспечение получают только больные, перенесшие инфаркт миокарда и оперативные вмешательства на сердце, причем только в течение 6 месяцев, чего явно недостаточно. С 2019 года – в рамках нацпроекта, но сверх федеральных рекомендаций – льготное лекарственное обеспечение будут получать больные старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) с впервые выявленными гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца, независимо от наличия группы инвалидности. Средства на это предусмотрены в бюджете Челябинской области», – отмечает Ирина Гехт.

Таким же дополнительным мероприятием, отсутствующим в федеральных рекомендациях, дополнена, по ее словам и региональная составляющая федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»: онкобольные будут бесплатно получать медикаменты для помощи в соответствии с протоколами лечения в амбулаторных условиях.

Цели этого проекта – внедрение новой идеологии скрининга: раннее выявление заболевания, сокращение сроков обследования для подтверждения диагноза и назначения лечения. В области уже работают Центр патологии молочной железы, организованы консультативные приемы онкологов, химио- и лучевых терапевтов в Златоусте и Миассе; проводится обучение врачей методам раннего выявления опухолей; разработана концепция развития эндоскопической службы с целью раннего выявления заболеваний и совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с злокачественными новообразованиями и т.д. В рамках нацпроекта в регионе запланировано открытие 16 центров амбулаторной онкологической помощи, открытие центра патологии легкого и оснащение 64 единицами медоборудования четырех медучреждений: трех онкодиспасеров и Челябинской областной детской клинической больницы.

В развитие медицины в Челябинской области направят более 20 млрд рублей до 2024 года

https://dostup1.ru/medicine/V-razvitie-meditsiny-v-Chelyabinskoy-oblasti-napravyat-bolee-20-mlrd-rubley-do-2024-goda_119056.html

Ключевые теги: медицина, Челябинская область, здоровье.

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