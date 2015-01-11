Текслер: За срыв нацпроектов главы муниципалитетов ответят рублем

Объем денежных субсидий, выделенных муниципалитетам Челябинской области на проведение дорожных работ, превысил прошлогодний в два раза – а вот сами работы в ряде городов и районов заметно буксуют. Алексей Текслер, выслушав доклад руководителя профильного министерства, отметил, что главы муниципальных образований за некачественное освоение субсидий будут наказаны рублем. Подробнее об этой и других темах августовского областного совещания – в материале Агентства новостей «Доступ».

ДОРОГИЕ ДОРОГИ…

Сезон дорожных работ идет к завершению, а более половины городов и районов еще не определили подрядчиков для ремонта и строительства объектов, доложил и.о. министра дорожного хозяйства Александр Филиппов.

«На 1 августа только 11 территорий заключили муниципальные контракты. В 26-ти – приступают к подписанию договоров. Руководство двух муниципалитетов даже не начало торги. При этом до конца сезона осталось чуть больше месяца – все работы должны быть завершены до 1 октября. Учитывая короткие сроки дорожного ремонта у нас на Урале, это просто недопустимо», – говорит Филиппов.

По его словам, в большинстве случаев главы не могут определиться с дорогами, подлежащими ремонту. «Несмотря на то, что было принято решение о выделении средств из областного бюджета, а об этом просили все руководители муниципалитетов, не все смогли оперативно включиться в работу и представить нам список объектов, на которые необходимы бюджетные средства. Большинство слишком долго определялись с объектами. Впоследствии треть муниципалитетов обратилась с просьбой изменить заявленный перечень», – рассказал и.о. министра.

Также, по его словам, часто – почти всегда – требует существенных доработок проектно-сметная документация: «В министерстве регулярно проходят обучающие семинары, но главы зачастую игнорируют их и не направляют своих специалистов».

Кроме того, пять территорий не представили информацию о том, с кем они заключили договоры на лабораторный контроль. Речь идет о Карталинском, Красноармейском и Кусинском районах, Озерске и Локомотивном.

Между тем, по словам Алексея Текслера, срыв плана по реализации нацпроектов приведет к реальному сокращению субсидий из федерального бюджета в следующем году. «Дорожное строительство и ремонт дорог – это очень важная тема. В каждом муниципальном образовании, где я провожу встречи с людьми, большое количество вопросов как раз по теме неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети. Мы увеличили финансирование этого направления из областного бюджета, но реализация на местах буксует, это категорически недопустимо. Главами не соблюдены сроки, хотя лимиты доведены вовремя. В следующем году мы планируем продолжить практику увеличения дорожного фонда, поэтому прошу установить особый контроль за своевременной подготовкой планов и проектно-сметной документации», – подчеркнул Алексей Текслер.

«Любой срыв реализации планов по дорожному нацпроекту приведет к реальному уменьшению объема финансирования в 2020 году», – сказал он, добавив, что наказывать за невыполнение конкретных планов чиновников будут рублем.

Региональному министерству дорожного хозяйства и транспорта Текслер тоже поставил задачу – до 1 сентября 2019 года представить план приоритетных проектов дорожного строительства на ближайшие три и шесть лет, а также оказать методическую поддержку муниципальным властям в подготовке конкурсных документов и проектно-сметной документации.

В 2019 году по решению главы Челябинской области Алексея Текслера дополнительно выделено из областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 500 миллионов рублей. В целом субсидии региону по указанному направлению в этом году оказались в 2 раза больше, чем в прошлом. На эти деньги должно быть отремонтировано 175 км дорог местного значения, 28 км новых дорог – введено в эксплуатацию. По результатам поездок в муниципальные образования Алексеем Текслером были даны поручения о выделении денежных средств из областного бюджета на решение наиболее острых дорожных вопросов. В августе семи территориям – Озерску, Снежинску, Трехгорному, Копейску, Миассу, Катав-Ивановскому и Каслинскому районам – будут дополнительно распределены 185,2 миллиона.

ЗИМА ВСЕ БЛИЖЕ

На совещании с главами муниципалитетов Алексей Текслер обратил внимание чиновников на претензии прокуратуры относительно подготовки к отопительному сезону.

«Особенно это касается глав проблемных территорий. Называть их сейчас не буду. Все и так прекрасно знают, у кого какие проблемы. Главам территорий поручаю взять на личный контроль ход и сроки завершения подготовительных работ. Коллеги, требую от вас не допускать срывов, в установленные сроки получить паспорта готовности. Буду спрашивать за исполнение этого поручения. Обращаю внимание, что прокуратура уже вынесла ряд предостережений нескольким главам. Эта работа, повторюсь, должна быть на особом контроле у каждого из вас», – обратился Алексей Текслер к руководителям муниципалитетов.

ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ. ОБРАЗОВАНИЕ

Исполняющий обязанности министра образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов доложил о подготовке образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году.

«С 1 по 20 августа проводится приемка образовательных организаций к новому учебному году. Приемка проводится едиными территориальными комиссиями, в состав которых включены представители МЧС, Роспотребнадзора и МВД. В Челябинской области к приемке предъявляются 2 тысячи 365 образовательных организаций», – отметил Александр Кузнецов.

Прогнозное количество обучающихся на 1 сентября составит 690 тысяч 741 человек, что на 1,5% выше по сравнению с предыдущим учебным годом. «В том числе посещать детские сады будет 228 тысяч 219 воспитанников, школы – 397 тысяч 452 обучающихся, в том числе 46 тысяч 280 первоклассников. Проходить обучение в профессиональных образовательных организациях будут 62 тысячи 705 человек, в вузы 1 сентября отправятся 2 тысячи 365 студентов», – добавил и.о. министра.

Он также рассказал о том, как идет работа по реализации основных направлений нацпроекта «Образование» в регионе.

«В области продолжается системная работа по созданию новых дошкольных образовательных организаций. До конца 2019 года планируется открыть 15 детских садов в шести муниципалитетах. Восемь из них откроются в Челябинске, по два – в Копейске и Сосновском районе, по одному – в Магнитогорске, Аше и Красноармейском муниципальном районе. Планируемое количество мест, которые будут созданы до конца 2019 года, составит 2 тысячи 667», – доложил, в частности, Александр Кузнецов.

ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ. УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ

Уборочная страда на Южном Урале набирает обороты – аграрии планируют собрать не менее 1,79 млн т зерна, 450 тыс. т картофеля и 125 тыс. т овощей – о готовности к уборке урожая и заготовке кормов в текущем году на областном совещании с главами муниципалитетов рассказал и.о. министра сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

Так, в регионе предстоит убрать более 1,4 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур, 211 тыс. гектаров масличных, а также 284 тыс. га кормовых культур и более восьми тысяч гектаров картофеля и овощей открытого грунта. По сравнению с прошлым годом, площадь зерновых выросла на 14 тыс. га, а площадь масличных культур, таких как подсолнечник, рапс, лен и другие технические культуры, – на 50 тыс. га, или на 31%.

«В июле-августе практически во всех районах области прошли дожди, но их распределение оказалось неравномерным. Если в северных районах количества осадков для растений было достаточно, то на юге области ощущается дефицит влаги, что сказалось на понижении средней урожайности зерновых», – сообщил Алексей Кобылин.

Так, режим чрезвычайной ситуации по почвенной засухе введен в Карталинском районе. В ближайшее время планируют объявить ЧС по засухе еще два района.

«В Карталинском районе свыше 15 тысяч гектаров сельхозкультур пострадали от почвенной засухи и подлежат списанию. Руководители 16 сельхозпредприятий не застраховали посевы и в результате понесут многомиллионные убытки – по предварительным данным, ущерб превысит 57 миллионов рублей. В районе объявлен режим ЧС, аналогичная ситуация сложилась еще в двух южных территориях региона: в Агаповском и Варненском районах», – пояснил и.о. министра.

Глава региона Алексей Текслер, комментируя доклад в этой части, поручил областному Минсельхозу проработать вопрос об эффективном использовании страхования посевов от природных аномалий. «Аграрии работают в зоне рискованного земледелия, но страховой механизм приживается с трудом, сельхозпредприятия его не используют, в результате несут убытки. Такого быть не должно, на следующий год проработайте вопрос страхования с сельхозтоваропроизводителями», – сказал Текслер.

Тем не менее, по предварительным данным из муниципальных районов, плановые показатели сбора урожая будут выполнены. Валовой сбор зерна ожидается не менее 1 млн 792 тыс. тонн, картофеля в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах – 120 тыс. тонн, а с личными подсобными хозяйствами – 450 тыс. тонн, овощей открытого грунта – 35 тыс. тонн, с личными подсобными хозяйствами – 125 тыс. тонн.

Сейчас аграрные предприятия области приступают к уборке зерновых яровых и озимых культур. На 14 августа обмолочено 53 тыс. га посевов (3,7%), намолочено 61 тыс. тонн зерна. Урожайность составляет 11,9 ц/га. Началась выборочная уборка овощей открытого грунта (капуста, свекла, морковь), а также картофеля на раннюю реализацию. Массовая уборка зерновых и картофеля начнется после 25 августа.

Хорошими темпами идет заготовка кормов. На 14 августа заготовлено 92 тыс. тонн сена (75%) и 227 тыс. тонн сенажа (67%). В расчете на 1 условную голову крупного рогатого скота заготовлено, в среднем, по 14 центнеров кормовых единиц. Предстоит заготовить не менее 31 центнера кормовых единиц на условную голову. Это обеспечит сохранение и рост продуктивности в молочном и мясном животноводстве. В ближайшее время сельхозпроизводители области приступят к заготовке силосных культур.

Алексей Кобылин уточнил, что перед аграриями стоит задача в период уборки держать на особом контроле засыпку семян под урожай 2020 года и подготовку сушильного оборудования. В уборке будут участвовать более 3 тыс. комбайнов и уборочных машин, 94% из них полностью готовы к полевым работам.

ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ. ЦИФРОВОЕ ТВ

Дата Х – 14 октября 2019 года. В этот день в Челябинской области отключат аналоговое телевидение, и те, кто не перешел на «цифру», окажутся отрезаны от телепрограмм. Между тем, пять муниципалитетов до сих пор не представили в министерство информационных технологий и связи региона адреса домохозяйств, которые не приобрели спутниковое оборудование.

«Речь идет об Ашинском, Карталинском, Катав-Ивановском и Октябрьском районах, а также о Миасском городском округе. Вне зоны действия цифрового сигнала находится 142 населенных пункта с 40 тысячами проживающих. После того как аналоговый сигнал будет отключен, без спутникового оборудования они не смогут смотреть телевизор. Во всех муниципалитетах на текущий момент завершились подомовые обходы. В 799 домохозяйствах спутниковое оборудование еще не приобретено. По ним сейчас составляются адресные реестры, 21 муниципалитет представил в министерство адреса этих граждан, а вышеуказанные территории – нет», – пояснил и.о. министра связи Александр Козлов.

«Нет информации по пяти муниципалитетам. Вы лично общались с их главами? Соберите их и поработайте с ними. Если у человека работает телевизор и в какой-то момент перестанет, будут большие вопросы, в первую очередь, к вам. И не только у этого человека – у меня будут к вам вопросы», – прокомментировал информацию Алексей Текслер.

«Необходимо дойти до каждого человека, провести адресную работу с домохозяйствами, особенно это касается тех населенных пунктов, которые находятся вне приема цифрового телевидения, рассказать обо всех мерах социальной поддержки, необходим личный контакт и понимание того, что происходит», – поставил он задачу главам всех муниципальных образований.

Напомним, при переходе на цифровое вещание предусмотрены меры поддержки южноуральцев, нуждающихся в особой заботе государства. По поручению главы региона Алексея Текслера перечень льготных категорий будет расширен. В частности, право на субсидии получат инвалиды по слуху, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, дети погибших защитников Отечества и жертвы политических репрессий. Еще одно послабление – для южноуральцев с низкими доходами. Выплаты предоставят семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума. Новые правила предоставления субсидий на цифровое телевидение депутаты Законодательного Собрания Челябинской области утвердят на августовском заседании.

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, а также малообеспеченным южноуральцам выплачивают компенсацию на приобретение цифрового оборудования. Единовременная выплата предоставляется в размере фактических затрат (приставок и антенн), но не более 1 тысячи рублей. Для получения компенсации необходимо обращаться с заявлениями и документами в управления социальной защиты населения по месту жительства.

Особые условия предусмотрены для льготников тех населенных пунктов, которые находятся вне зоны приема цифрового сигнала и где после отключения аналогового телевещания единственным способом приема телерадиосигнала останется спутниковое телевидение. Для них размер единовременной выплаты существенно больше и составляет сумму фактически понесенных расходов, связанных с приобретением и установкой спутникового оборудования, но не более 6,5 тысячи рублей. Мерами господдержки уже воспользовались 1 063 семьи Челябинской области.

По соглашению с правительством Челябинской области операторы спутникового вещания ООО «НТВ-ПЛЮС», ПАО «Мобильные Теле Системы», ООО «Орион Экспресс» (Телекарта), НАО «Национальная спутниковая компания» (Триколор) предлагают жителям населенных пунктов, оказавшимся вне зоны приема цифрового ТВ, приобрести спутниковые комплекты по льготной цене – 6,5 тыс. рублей – с дальнейшим просмотром 20 общедоступных российских каналов без абонентской платы. Срок акции – до 31 августа 2019 года. Глава региона Алексей Текслер поручил министерству связи и информационных технологий проработать вопрос о ее продлении.

https://dostup1.ru/economics/Texler-Za-sryv-natsproektov-glavy-munitsipalitetov-otvetyat-rublem_119095.html