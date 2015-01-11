Президент узаконил перенос саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург

Официальные мероприятия саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС в 2020 году пройдут в Санкт-Петербурге. Челябинск лишен этого права.

Соответствующие изменения внесены в Указ «Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году». Документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

«Определить г. Санкт-Петербург местом проведения в 2020 году заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС», - говорится в Указе.

Напомним, в марте 2018 года глава государства подписал Указ о проведении саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске.

В июле 2019 года Владимир Путин в ходе визита в Магнитогорск и двусторонней встречи с главой Челябинской области Алексеем Текслером сообщил о принятом решении изменить место проведения саммитов.

Президент заверил, что, несмотря на перенос международных мероприятий, Челябинск получит весь объем финансирования, который был предусмотрен в федеральном бюджете на подготовку к саммитам. «Мы сохраним предусмотренные на подготовку города к этим мероприятиям федеральные ресурсы», - заявил Владимир Путин.

http://uralpress.ru/news/federaciya/prezident-uzakonil-perenos-sammitov-shos-i-briks-iz-chelyabinska-v-sankt-peterburg