Алексей Текслер поругал региональную власть за слабое развитие ТОСЭР

Глава Челябинской области Алексей Текслер рассказал представителям профсоюзов о своих претензиях к региональной власти, из-за недостаточной работы которой территории опережающего социально-экономического развития развиваются крайне слабо.

На Южном Урале сегодня пять ТОСЭР. Это Бакал, Миасс, Верхний Уфалей, Озерск и Снежинск. В настояющее время ведется работа над созданием шестой территории опережающего развития - статус ТОСЭР получит и город Трехгорный.

На состоявшейся вчера, 15 августа, встрече с представителями профсоюзных организаций Южного Урала Алексей Текслер сообщил, что на всех пяти ТОСЭР, вместе взятых, сегодня реализуется в общей сложности лишь 14 инвестиционных проектов, участие в них принимают около 170-ти человек. Объем инвестиций составляет не более двухсот миллионов рублей для всех пяти территорий.

"Этих денег крайне мало. Наша первоочередная задача - перезапуск ТОСЭРов и привлечение инвесторов", - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что в первую очередь имеет претензии к региональному правительству - местные власти пытаются привлекать инвесторов своими силами, но у них недостаточно возможностей. Большинство заявленных проектов в настоящий момент не реализованы. Бакал и Верхний Уфалей по-прежнему остаются городами с самой высокой безработицей. В остальных ТОСЭР, по словам Алексея Текслера, есть хорошие перспективы развития, есть база, предприятия, рабочая сила. Тем не менее, территориям нужно помогать - в создании инфраструктуры, привлечении инвесторов, которые будут вкладывать средства в развитие городов.

"Такую задачу я поставил. Координаций усилий предприятий Челябинской области - местное производство мы также будем активно привлекать, здесь есть большая перспектива - займется министерство промышленности", - сказал Алексей Текслер.

http://uralpress.ru/news/politika/aleksey-teksler-porugal-regionalnuyu-vlast-za-slaboe-razvitie-toser