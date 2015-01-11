Вот оно - лето! Ловите его! В ощущениях, мгновениях, событиях!

Афиша на этот уикенд!

Озёрск

Все выходные

17-00, Кск Лидер

Находящийся в Озерске на предсезонных сборах мужской волейбольный клуб «Динамо-Челябинск» проведет два контрольных матча с соседями из Екатеринбурга – командой «Локомотив-Изумруд».

Городской парк: лодки и катамараны напрокат с 10 до 22-00!

Детский парк: с 11 до 19-00 работают аттракционы!

17 августа

С 17 до 19-00 Городской парк

Суббота в стиле диско «Приходите, потанцуем!». Для вас поют Юрий Половнев и Марина Акшаева!

Кыштым, п.Слюдорудник, Провинция

18 августа, 11-00, Открытый Кубок Урала по эндуро «Каменный пояс-2019»

Челябинск

17 августа

11-00 Семейный клуб Публичной библиотеки

Тренинг для детей и взрослых предполагает знакомство с одним из приемов в арт-терапии – «Сказкотерапия».

Сказкотерапия – это психологическое воздействие на личность через сказку, позволяющая на примере героев проследить особенности поведения и поступков, разобрать конкретную жизненную ситуацию. Область применения этого приема не имеет возрастных ограничений и может использоваться в работе как с детьми, так и со взрослыми.

С 11 до 18-00 Творческий кластер Svoboda2

«Летний маркет»: мастер-классы, товары Hand-made!

13-00 «Сад Победы»

"Сад Победы" вновь проводит творческий фестиваль под открытым небом "Осенний заряд"!

Екатеринбург

17 августа

С 10 до 22-45 празднование Дня Города

Основной праздник состоится 17 августа. Отметим, что традиционная церемония поднятия флага, в отличие от прошлых лет, состоится не в 10:00, а в 11:00. В 12:00 на площади Труда пройдет торжественный ритуал возложения цветов к памятнику основателям города В.Н. Татищеву и Г.В. де Геннину.

Программа Дня города — 17 августа

• Гонка на лыжероллерах «Городской формат» пройдет с 10:00 до 14:00 на улице 8 Марта — от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина

• Международная выставка кошек «Городские кошки» — с 10:00 до 18:00 в Центре международной торговли на улице Куйбышева, 44д.

• Проект #ЯРОССИЯ — с 10:00 до 20:00, Исторический сквер.

• Церемония поднятия флага Дня города — с 11:00 до 11:40, площадь 1905 года.

• Выставка ретроавтомобилей — с 11:00 до 15:00, проспект Ленина.

• Возложение цветов к памятнику основателям города Татищеву и де Геннину — 12:00, площадь Труда.

• Екатеринбургский поэтический марафон — с 12:00 до 16:00, площадка перед памятником А. С. Пушкину, улица Пролетарская, 6.

• Концертная программа на площади Советской Армии — с 12:00 до 17:00.

• Живой этнографический музей «Русская изба» — с 12:00 до 18:00, ЦПКиО им. Маяковского.

• Музыкальное пространство — с 12:00 до 22:00, площадь 1905 года. Выступление группы «Чайф».

• День города в Академическом — с 12:00 до 22:30, перекресток проспекта Академика Сахарова и улицы Вильгельма де Геннина. Выступление Тимы Белорусских.

• Мотошоу — с 12:30 до 22:00, Исторический сквер.

• Городская свадьба — с 13:00 до 13:30, площадь 1905 года.

• Концертная программа «Битлз с тобой, Екатеринбург!» — с 13:00 до 16:00, памятник Битзл на улице Горького.

• Городская дискотека — с 22:00 до 22:45, набережная Городского пруда.

19-00 Екатеринбург Арена

Футбольный матч «Урал» — «Крылья Советов»

Александра Лебедева