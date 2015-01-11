Мошенники представляются сотрудниками банка и сообщают о попытках хищения денежных средств с банковских карт

31 июля 2019 в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск жительница города 1987 года рождения с заявлением по факту мошенничества, в котором указала что накануне на сотовый телефон ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом попыток мошенников снять денежные средства с ее банковских карт, уговорил женщину для защиты ее денег перевести их на якобы открытую для нее банковскую карту, что она и сделала.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено Уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция по данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Для того чтобы не стать жертвой мошенничества сотрудники полиции призывают граждан:

- не сообщать данные банковской карты, а также поступившие в смс-сообщениях пароли,

- не передавать карту другим лицам с целью замены или блокировки.

Не откликайтесь на подобные предложения неизвестных! Сразу прерывайте разговор и для полной уверенности звоните на «горячую» линию своего банка, где Вы получите квалифицированную консультацию специалиста. При потере или краже банковской карты незамедлительно звоните в отделение банка и блокируйте карту. По возможности, обратитесь в ближайшее отделение банка, чтобы убедиться, что ваши сбережения в безопасности!