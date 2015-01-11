Яблоки вместо сигарет. Минздрав предлагает штрафовать за перекуры на работе

В России могут усилить меры по борьбе с курением. В частности, за перекур на работе хотят ввести штрафы.

С такой инициативой выступило федеральное министерство здравоохранения. Вместе с тем, некурящих сотрудников, напротив, предлагается поощрять. Идею ведомство опубликовало в программе “Укрепление здоровья работающих”. Согласно документу, работодателям предлагается определять сумму таких штрафных санкций, исходя из частоты и длительности перекуров сотрудников. Кроме того, в зонах общего пользования, в частности, рекомендуют ставить тарелки с яблоками, а также оборудовать места для занятий физкультурой. По мнению специалистов Минздрава, это (как и различные конкурсы и соревнования) поможет отказаться от вредной привычки курильщикам и вместе с тем будет полезно и для некурящих. Кроме того, в общедоступных зонах советуют установить детекторы дыма, а в добровольное медицинское страхование включить и помощь по отказу от курения.

https://www.cheltv.ru/minzdrav-predlagaet-shtrafovat-za-perekury-na-rabote/