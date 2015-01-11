Большой волейбол: два матча в пользу Озерска

В минувшие выходные на площадке КСК «Лидер» две сильнейших мужских волейбольных команды Урала - «Динамо-Челябинск» и «Локомотив-Изумруд» (г. Екатеринбург) провели два контрольных матча, которые стали настоящим подарком для озерских поклонников этого вида спорта.

Если «Динамо-Челябинск» приезжает в Озерск на подготовку к сезону уже третий год подряд, то волейболисты из соседнего региона посетили наш «закрытый» город впервые. Обе команды с комфортом проживали в санатории-профилактории ПО «Маяк», а для встреч выбрали большой зал муниципального культурно-спортивного комплекса.

По отзывам очевидцев, поединки, состоявшиеся в субботу и воскресенье, очень походили на дуэль: давние и хорошо знакомые друг другу соперники померились силами и мастерством, никто не хотел уступать, каждый бился до конца. Это был волейбол высокого уровня. На спортивной площадке страсти за победу разгорелись нешуточные. Итог первого матча оказался в пользу челябинцев (3:2), второй матч выиграли екатеринбуржцы со счетом 3:1. Болельщики получили истинное удовольствие от техники приема и передачи мяча, полетов над сеткой и слаженных действий команд.

Артур Гаврилов, начальник управления ФКиС:

- У нас в Озерске жители любят волейбол, играют в волейбол и болеют за волейбол. Но посмотреть, как играют профессионалы – такая возможность представляется крайне редко. Это был настоящий праздник – зрелищный и статусный. Хочется надеяться, что в будущем мы еще увидим эти команды у себя в гостях, что они будут проводить свои сборы в нашем городе. Здесь есть все условия для хорошей подготовки – «плюс» для них. А для нас важно, чтобы на примере именно таких клубов поддерживался интерес к волейболу, развивался этот вид спорта в Озерске. Я уже не говорю о том, что подобные мероприятия – это хорошая история для имиджа атомного города.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40296/