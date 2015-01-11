Роспотребнадзор рассказал, сколько времени школьники должны тратить на домашнее задание

Школьники должны тратить на выполнение домашнего задания во втором и третьем классах не более полутора часов в день – об этом в преддверии нового учебного года сообщили в Роспотребнадзоре.

«При выполнении обучающимися домашних заданий (самоподготовка) следует соблюдать рекомендации, согласно которым ограничивать длительность выполнения домашних заданий, чтобы затраты времени на выполнение не превышали: во 2-3-м классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часов», – сообщили представители Роспотребнадзора ТАССу.

Приступать к выполнению домашних заданий лучше в 15-16 часов, советуют в Роспотребнадзоре. Также во время домашних занятий не стоит забывать о небольших перерывах и «физкультурных минутках».

https://dostup1.ru/society/Rospotrebnadzor-rasskazal-skolko-vremeni-dolzhny-tratit-shkolniki-na-domashnee-zadanie_119190.html