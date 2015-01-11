Молодой ученый «Маяка» стал участником Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего – 2019»

В рамках Международного молодёжного форума (Оренбург), куда лаборант химико-технологических исследований ЦЗЛ ПО «Маяк» Сергей Шайдуллин был приглашен после прохождения им заочного отборочного этапа, проходил второй этап IX Национальной научно-технической конференции.

На ней озерский атомщик представил два проекта — «Новый плавитель с донным сливом для отверждения ВАО в боросиликатное стекло» и «Улавливание инертных газов нанопористыми адсорбентами при стандартных условиях». Обе тематики актуальны для производства «Маяка».

Тема по отверждению ВАО в боросиликатное стекло непосредственно связана с темой кандидатской диссертации, над которой работает Сергей Шайдуллин, являющийся аспирантом Северского технологического института НИЯУ МИФИ.

В конце сентября в Москве, в МГТУ имени Баумана, в рамках IX Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов пройдёт третий, заключительный, этап IX Национальной научно-технической конференции. Среди приглашённых в Москву — вновь Сергей Шайдуллин.

Важно отметить, что молодые учёные и специалисты, прошедшие со своими проектами в финал, — реальные претенденты в кадровый резерв ГК «Росатом», а также других государственных корпораций и крупных

Для справки:

Основная цель научно-технической конференции — это развитие творческого потенциала, привлечение молодёжи к решению наиболее актуальных производственных, технических, экономических задач на основе внедрения в производство перспективных разработок молодых учёных и специалистов, имеющих практическое значение для дальнейшего развития промышленности России.

В международном форуме также принимали участие представители Алжира, Боснии и Герцеговины, Габона, Ганы, Гватемалы, Гвинеи-Бисау, Азербайджана, Белоруссии, Египта, Казахстана, Таджикистана и других стран. Тематика докладов инженеров будущего оказалась чрезвычайно масштабна – от ракетно-космической промышленности до оборонной и робототехники.

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/molodoy_uchenyy_mayaka_stal_uchastnikom_mezhdunarodnogo_molodyezhnogo_promyshlennogo_foruma_inzhener/