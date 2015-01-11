Сотрудники ДЭБЦ запускают новый проект — «Экологический буккроссинг»

Буккроссинг – это формат новой библиотеки. Свободной от очередей и абонементов. Любой может взять понравившуюся книгу с полки, прочитать ее и вернуть для других участников, но самое интересное, все желающие могут принести издания из личной библиотеки отпустить их в большое путешествие буккроссинга.

Детский эколого-биологический центр приглашает принять участие в сборе книг для «свободной библиотеки» и ждет читателей с книгами по адресу: ул. Горная, 14, тел. 7-65-96.

Принимаются книги и журналы в хорошем состоянии на экологическую тему: энциклопедии, рассказы, стихи об окружающем мире.

Наталья Косажевская, директор ДЭБЦ:

- В мире современных информационных технологий каждый может получить доступ к огромной информационной базе, но при этом теряется возможность непосредственного общения людей. Многих родителей эта ситуация беспокоит, именно поэтому они стремятся привить любовь к книгам, так как умение читать книги и рассуждать о прочитанном является одним из важных моментов для сохранения живого общения и социального развития. Этим вопросом обеспокоены и педагоги дополнительного образования ДЭБЦ. Именно через прочтение литературы нам удается больше узнать о тонкостях окружающего мира, жизни животных, растений. Проникнуть в этот чудесный мир с любовью и ответственностью.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/40298/