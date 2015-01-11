Представители старшего поколения и активисты Всероссийского общества инвалидов Озерска совершили совместное путешествие

Совместная поездка в Челябинск отдыхающих дневного отделения «Комплексного центра» и членов местного отделения Всероссийского общества инвалидов состоялась в рамках реализации проекта «Старшее поколение» и с целью поощрения активных общественников.

Солнечным летним днем на большом комфортабельном автобусе пенсионеры и инвалиды Озерска отправились в Челябинск. Культурная программа была продумана заранее: парк, зоопарк, а потом - новый торговый комплекс «Космос».

Время пролетело незаметно: сначала озерские путешественники побывали в прекрасную зеленую предназначенную для отдыха территорию, затем посмотрели животных и порадовались чистоте и уюту зоопарка, в торговом комплексе пообедали и отдохнули.

Организация совместных поездок для представителей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья в Озерске стала доброй традицией. Маршруты выбираются самые разные. Это и познавательные экскурсии по родному краю, и оздоровительные поездки (например, в Баден-Баден) и такие как недавняя - развлекательные.

- Как давно я не была в зоопарке! Наверное, последний раз со своими детьми, когда они были еще маленькими. Словно вернулась в детство и юность. Это замечательно! - поделилась впечатлениями Мария Васильевна.

- Самой мне было бы трудно выбраться в большой город, да еще не по делу, а для развлечения. А всем вместе, с такими отличными попутчиками, поеду еще раз с большим удовольствием, - отметила Людмила.

- Общественная организация инвалидов этой развлекательной поездкой благодарит своих членов за активное участие в реализации культурно-развивающего проекта «Озерск и МЫ -30 лет вместе! - прокомментировал событие председатель Озерского отделения ВОС Юрий Халиков.

Информация и фото управления социальной защиты населения.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/40291/