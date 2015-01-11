Дети из Челябинской области отправятся в туры по России в рамках нацпроекта «Культура»

279 детей из Челябинской области отправятся в путешествие по России в рамках нацпроекта "Культура".

На наш регион всего выделено 307 квот (279 для детей и 28 для сопровождающих взрослых). Первая поездка состоится 25 сентября. Участники проекта "Творческие люди" отправятся по маршруту "Духовные истоки". Юные южноуральцы побывают в Великом Новгороде, Пскове, заедут в Печоры и Изборск.

Особенность турпоездок в рамках нацпроекта в том, что все экскурсии, проживание и питание бесплатны. Родители заплатят только за дорогу. Так, например, четыре дня и три ночи в туре "Духовные истоки" обойдется в 8 490 рублей.

Ребята из Челябинской области также примут участие в экскурсионном туре "Моя Россия: град Петров". Поездка в Санкт-Петербург займет три дня и две ночи. Третьим туром станет поездка по "Золотому кольцу". Группа туристов отправится в Москву, а далее посетит – Сергиев Посад, Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский. Поездка запланирована на четыре дня. Все группы уже набраны. Участие в проекте принимает Ашинский, Катав-Ивановский, Уйский, Варненский районы, города Озерск, Копейск, Снежинск, Трехгорный, Челябинск, Златоуст - всего 21 муниципалитет.

https://gubernia74.ru/articles/society/1092295/