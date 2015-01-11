Вчера в Озёрске чуть не утонула молодая женщина

21 августа 2019 в 19.25 по линии 112 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от очевидца с сообщением, что на озере Иртяш в р-не жилого дома № 6 ул. Заозерная примерно в 200 м от берега тонет женщина.

Информация была оперативно доведена до служб экстренного реагирования, поставлен в известность дивизион сторожевых катеров.

На помощь пострадавшей вышли на катерах спасатели и военные моряки.

Силами моряков из воды были извлечены двое: тонущая женщины (озерчанка, 1981 г.р.) и неравнодушный мужчина, который бросился ее спасать.

Спасатели погрузили пострадавшую в автомобиль «скорой». В приемном покое женщине была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Убедительная просьба к жителям округа!

Отдыхайте только на оборудованных пляжах!

Озеро Иртяш в мкр. Заозерный – это место опасное для купания!

Напоминаем места для массового отдыха на водоемах:

• пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6;

• пляж «Дальний» - улица Иртяшская, в районе дома № 7;

• пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1;

• пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28.

Места опасные для купания:

• каменный карьер в районе УПТК;

• карьер в районе дома № 63 по ул. Дзержинского,

• пруд в районе дома № 1 по проспекту К.Маркса,

• озера Большая Нанога, Малая Нанога, Кызылташ, Булдым,

• озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, звоните 112 (для абонентов сотовой связи)