Международный фестиваль духовной музыки завершит череду летних фестивалей на Южном Урале

Международный фестиваль духовной музыки, уже ставший традиционным, стартует 30 августа в Челябинской области и завершит череду летних фестивалей на Южном Урале.

Форум пройдет уже в четвертый раз при поддержке главы региона и министерства культуры Челябинской области. В этом году в афишу вошли 17 концертов, в которых примут участие 11 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Тюмени, Челябинска, Магнитогорска. Зарубежную культуру представит хор «Иво Лола Рибар» (Сербия, г. Белград).

Фестиваль откроется 30 августа в Кыштыме, на площади около Народного дома. В большом гала-концерте под открытым небом примут участие сразу шесть коллективов, в том числе хор из Сербии, мужской хор «Оптина пустынь», челябинский Камерный хор им. Валерия Михальченко.

В Челябинске в рамках фестиваля запланировано четыре концерта. В субботу, 31 августа, в концертном зале органной и камерной музыки «Родина» выступит ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин». Первого сентября в Свято-Троицком храме можно будет услышать храмовые хоры Челябинской епархии (в 14 часов), а в 18 часов в «Родине» начнется концерт сербского коллектива «Иво Лола Рибар».

Третьего сентября большой концерт пройдет под открытым небом в строящемся кафедральном соборе Челябинской епархии (ул. Салавата Юлаева). К сербским артистам присоединятся южноуральские коллективы: оркестр «Малахит» и Магнитогорская хоровая капелла имени Эйдинова.

Помимо Кыштыма и Челябинска фестивальные концерты пройдут в Магнитогорске, Копейске, Миассе, Сатке, Карталах, Златоусте, Южноуральске, Пласте, Варне и поселке Красногорский.

Напомним, фестиваль духовной музыки на Южном Урале своим возникновением обязан благотворительному концерту, который впервые прошел в Кыштыме в 2016 году. В Храме Рождества Христова состоялись выступления южноуральских хоров, которые вызвали интерес у зрителей. Тогда и было принято решение о создании ежегодного фестиваля, который приобрел международный статус.

http://uralpress.ru/news/kultura/mezhdunarodnyy-festival-duhovnoy-muzyki-zavershit-cheredu-letnih-festivaley-na-yuzhnom