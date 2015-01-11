День российского флага: концерт и кино под открытым небом

22 августа Россия праздновала день главного символа страны – День российского флага. Озерск не остался в стороне: вечером территория Детского парка стала праздничной площадкой для горожан всех возрастов.

В праздничном концерте «Под флагом России», посвященном 350-летию российского триколора, приняли участие коллективы и солисты Культурно-досугового центра: София Антонинкова, Мариэтта Киргетова, Ольга Талочкина, ансамбль танца «Купава», хор «Гармония», хореографическая студия «Вдохновение». Вела программу Лилия Баженова.

Талантливые юные артисты радовали зрителей песнями и танцами больше часа. Многие дети пускались в пляс под музыку. Во время концерта ребята с помощью сотрудника парка создавали из бумаги сувенирный российский триколор, каждый ребенок бережно уносил с собой маленький флажок, сделанный своими руками.

Замечательным новшеством для нашего города стал пробный показ кинофильма «Неуловимые мстители» на сцене парка. Кинопоказ прошел в рамках реализации совместного проекта парка культуры и отдыха, Молодой Гвардии «Единой России» и представителя Молодёжной палаты при Законодательном Собрании Челябинской области Николая Елесеева. Активное участие в продвижении этого замысла приняли директор театра драмы и комедии «Наш Дом» Вячеслав Максимов, депутат Виталий Вельке и директор КДЦ Виктор Кудревич.

Когда раздались первые аккорды со словами «…громыхает гражданская война от темна до темна…» у большинства «рожденных в СССР» всколыхнулись ностальгические чувства. Подростки тоже собрались смотреть фильм, но сначала отправились за горячим чаем и печеньем, чтобы насладиться кинокартиной сполна.

Кинопоказами под открытым небом могут похвастаться многие российские города, в том числе и наш сосед – Кыштым, Озерск удачно подхватил эту кино-эстафету. Мнения людей почти совпадали:

- Фильмы, которые давно уже не показывают в кинотеатрах, советская классика, будят воспоминания из детства, теплые, уютные. И, гуляя по парку, совмещаешь приятное с полезным.

- Чудесная задумка, прелесть просто! Единственный минус – слишком светло для демонстрации кино, но мы-то уже наизусть картину эту знаем, поэтому с удовольствием посидим, подышим. Погода приятная.

- Для тусовки пойдет, посидеть можно и чаю попить.

Многие выразили желание прийти на кинопоказы и в другие дни, если позволят погодные условия. Как говорится, почин – дороже денег, организаторам бесплатного «кино на свежем воздухе» пожелаем успехов в начинании.

Текст и фото: Наталья Колянова