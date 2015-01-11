Жители могут помочь своему округу получить миллион рублей на развитие

Конкурс «Миллион Росатома», нацеленный на вовлечение жителей в вопросы социального развития своих территорий, стартовал 20 августа. Победа будет зависеть от активности горожан.

Конкурс проводится в рамках проекта «Росатом вместе» в форме голосования жителей ЗАТО «Росатома» с помощью мобильного приложения «Гражданин страны Росатом». Победителем становится округ с самыми активными жителями, он и получает дополнительный миллион рублей от «Росатома» на реализацию выбранного проекта.

Конкурс проходит в 2 этапа.

На первом этапе - с 20 августа по 20 сентября - населением определяется одна из 8 социально-экономических сфер, на развитие которой целесообразно направить 1 000 000 рублей: здоровье, образование, культура, спорт, жильё и городская среда, досуг, малое и среднее предпринимательство, экология.

Важно то, что в ходе голосования жители округа могут выдвигать предложения о своей личной готовности принять участие в развитии территории.

Голосование проводится в мобильном приложении «Гражданин страны Росатом», которое достаточно просто установить на свой мобильный телефон или планшет: необходимо лишь подключение к сети Интернет и соответствие техническим требованиям (ОС Android не ниже версии 6, ОС iOS не ниже версии 10).

После I этапа определится одна сфера, за которую проголосовало большинство жителей округа. Во второй этап конкурса пройдут территории, выполнившие два условия: не менее 10% жителей приняли участие в I этапе голосования; не менее 10% от голосовавших оставили свой комментарий с ответом на вопрос: «Чем я готов помочь своему городу?».

На втором этапе конкурса – с 1 октября по 31 октября - жители выберут конкретный проект из победившей сферы, на который будет направлен «Миллион Росатома».

Территория с наибольшим числом проголосовавших жителей становится победителем конкурса «Миллион Росатома». Именно Ваш голос может помочь Озерску выиграть 1 000 000 рублей на развитие важной социально-экономической сферы!

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Скачайте мобильное приложение «ГСР» в Google Play Market и App Store.

2. Зарегистрируйтесь в мобильном приложении «ГСР».

3. В меню «Ваш город» найдите Озерск и выберите его.

4. Войдите в раздел «Голосования». Найдите голосование «Я даю миллион Росатома на развитие своего города в сфере:» и выберите свой вариант из предложенных.

ВАЖНО! В комментариях к этому голосованию ответьте (в произвольной форме) на вопрос: «Чем я готов помочь своему городу?»

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40336/