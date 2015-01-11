Дымовая завеса. Вэйпы могут вызвать тяжелые заболевания

Курение электронных сигарет повышает риск возникновения смертельных заболеваний.

Об этом рассказал член совета по борьбе против табака при министерстве здравоохранения России Виктор Зыков. По его словам, сигареты без табака оказывают такое же сильное негативное влияние на здоровье, как и обычные.

В первую очередь страдают легкие человека, а затем поражаются и другие органы. Также эксперт сообщил, что с каждым годом растет количество доказательств пагубного влияния вэйпов на здоровье человека, вплоть до летального исхода.

Специалисты высказывают мнение, что электронные сигареты нужно приравнять к табаку и даже запретить их ввоз в РФ, чтобы предотвратить появление новых любителей “выпустить пар”.

Напомним, что продажа вэйпов, так же, как и обычных сигарет, запрещена для несовершеннолетних. В Челябинской области, в частности, за нарушение этого закона в этом году увеличили штрафы.

https://www.cheltv.ru/dymovaya-zavesa-vejpy-mogut-vyzvat-tyazhelye-zabolevaniya/