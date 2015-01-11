Выше нормы. Сентябрь в России компенсирует нестабильное лето

Синоптики составили предварительный прогноз погоды на сентябрь. Температура воздуха в первый месяц осени может оказаться выше нормы.

Тепло порадует жителей центральной России, а так же Урала, Сибири и Забайкалья. А вот на Алтае может оказаться чуть холоднее, чем обычно.

Кстати, осадков пока прогнозируется немного. Дожди будут умеренными и не каждый день.

Дневные температуры воздуха в Челябинской области в первой половине месяца составят примерно +18 +20 градусов. В Приморье в это же время будет от +20 до +23 С.

В Москве окажется чуть прохладнее +14 +19 градусов, такая же погода прогнозируется в Омске.

Сентябрь порадует отдыхающих на побережье Крыма и Сочи. Там начнется бархатный сезон, а воздух прогреется до +27 С.

https://www.cheltv.ru/vyshe-normy-sentyabr-v-rossii-kompensiruet-nestabilnoe-leto/