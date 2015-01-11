Добро пожаловать «В мир творческих удач»!

4 сентября в зрительном зале Дворца культуры «Маяк» состоится концерт-знакомство «В мир творческих удач мы распахнем вам двери»,
в котором примут участие ансамбли народного танца, хореографические студии, ансамбли народной и эстрадной песни, хоры, театральные студии «Культурно - досугового центра».
По окончании концерта в фойе вас ждет встреча с руководителями и запись в детские творческие коллективы.
Начало в 18.30 в зрительном зале Дворца культуры «Маяк»!
Вход свободный.
Ключевые теги: КДЦ, культура, творчество, концерт.
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