За электроожоги 5-летнего мальчика в Кыштыме ответят должностные лица

В Кыштыме начата доследственная проверка по факту получения травмы 5-летним мальчиком в результате удара электрическим током.

Инцидент произошел 25 августа. Мальчик зашел в трансформаторную подстанцию, дверь которой была не заперта, где получил серьезные электроожоги.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных действий по установлению обстоятельств произошедшего, в том числе, должностных лиц, отвечающих за обеспечение безопасного функционирования электрической подстанции», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Проведение проверки находится на контроле руководства Следственного управления.

https://dostup1.ru/society/Za-elektroozhogi-5-letnego-malchika-v-Kyshtyme-otvetyat-dolzhnostnye-litsa_119414.html