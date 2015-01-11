Перекрыли дорогу телами. Жители Челябинской области блокируют проезд фурам

Жители города Сим Челябинской области объявили войну водителям большегрузов и утверждают, что фуры разрушают дороги.

Горожане готовы сидеть на голом асфальте часами, лишь бы остановить поток грузовиков из Башкирии. Дело в том, что через город Сим десятки водителей пытаются объехать пробку на трассе М-5, где сейчас идет ремонт дороги.

Но симовчане оказались не гостеприимны. Многотонные автомобили, по их словам, перемещаются по дорогам, не предназначенным для такой техники и разрушают асфальт.

Разъяренные жители преградили дорогу одной из фур и настояли на том, чтобы водитель развернулся и поехал там, где и должен – по трассе. Однако шофер пытался заверить людей в том, что на машине с прицепом назад сдать невозможно.

Местные жители не сдавались и весь день не пускали автомобиль в центр города, а разбираться с конфликтом в итоге приехали сотрудники полиции. Выяснилось, что максимально допустимая масса машин на этом участке дороги составляет 26 тонн, а грузовик весит гораздо больше.

https://www.cheltv.ru/perekryli-dorogu-telami-zhiteli-chelyabinskoj-oblasti-blokiruyut-proezd-dlya-fur/