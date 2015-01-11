При поддержке «Маяка» юные озерчане побывали на Чёрном море

В этом году в рамках проекта общественной организации «Женская ассоциация» «Лето неограниченных возможностей» более ста детей и подростков Озерского городского округа смогли отдохнуть и поправить своё здоровье на берегу Чёрного моря в спортивно-оздоровительном лагере «Приморский».

Следует отметить, что проект для детей и молодёжи живёт и успешно реализуется в Озерске уже 16 лет. В первые годы работы это был трудовой отряд, сегодня – это спортивно-оздоровительный лагерь. Но главный принцип остаётся неизменным: отдых, оздоровление и качественный досуг для озерских школьников на морском берегу.

Кроме того, доброй традицией стало в конце лета всем вместе подводить итоги. Во Дворце творчества детей и молодёжи собираются родители, дети, педагоги и женщины из общественной организации.

За два летних месяца в «Приморском» отдохнули 104 ребёнка в возрасте от 12 до 17 лет. Преимущественное право приобрести путёвки предоставлялось ребятам из посёлка Метлино. Проект был реализован при поддержке ФГУП «ПО «Маяк» и управления образования администрации Озерского городского округа.

Программа отдыха всегда насыщена разнообразными событиями: экскурсии, поездки, походы, конкурсы, спорт, танцевальные программы.

На итоговом мероприятии сами дети говорили о том, что время на отдыхе не прошло для них зря. Все ребята смогли получить и продемонстрировать лидерские знания и умения, проявить себя творчески, найти новых друзей и новые увлечения.

В завершении вечера руководителя проекта, председателя «Женской ассоциации» Галину Баженову окружили дети и родители с просьбами собраться вместе на следующий год, чтобы летом вновь поехать в «Приморский».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40383/