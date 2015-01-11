Прогноз погоды Первый месяц осени в Челябинской области будет переменчивым. Бабье лето – после седьмого сентября

В сентябре в Челябинской области по прогнозам синоптиков ожидается переменчивая погода – теплые дни будут сменяться прохладными и дождливыми.

По данным gismeteo, начало месяца обещает быть прохладным и дождливым. В дневные часы столбик термометра не поднимется выше плюс 12-14 градусов. После 7 сентября наступит «бабье лето» - днем воздух будет прогреваться до плюс 22-24 градусов, существенных осадков не ожидается. С 20 августа в регион вернется прохладная и дождливая погода, температура воздуха составит плюс 7-12 градусов.

По данным челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в сентябре в регионе составляет плюс 10-12 градусов, в горных районах области – плюс 8-9 градусов. В теплые годы она достигает плюс 14-16 градусов, в холодные – плюс 4-7 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 29-34 градуса, в Челябинске – плюс 32 градуса. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется минус 9-14 градусов, в Челябинске – минус 10 градусов.

В течение всего месяца наблюдаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы на всей территории Челябинской области. Как и летом, больше осадков выпадает в северной половине области - 55-70 мм. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 30-35 мм. . Суммарная продолжительность дождя в сентябре составляет 70-110 часов. В холодные годы во второй и третьей декадах сентября уже пролетает снег, устанавливается временный снежный покров (1974 и 1977 гг.). 30 сентября 1976 года в горных районах области установился постоянный снежный покров.

Сентябрь — начало осени. В народе сентябрь называют «листопад», «хмурень». Солнышко греет уже меньше, листья на деревьях краснеют и желтеют. 22 сентября — день осеннего равноденствия.

В народе отмечали, на деревьях безвременно появляются желтые листья — к ранней осени; влажное лето и теплая осень — к долгой зиме; если бурьяны очень высоко растут, то будет много снега.

http://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/pervyy-mesyac-oseni-v-chelyabinskoy-oblasti-budet-peremenchivym-babe-leto-posle