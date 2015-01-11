У нас серьезная задача – участие в нацпроекте «Образование»

Педагогическая конференция, которая традиционно проводится в августе и становится сигналом к началу нового учебного года для всего профессионального сообщества, состоялась сегодня в Лицее №39 и началась с выступления главы округа Евгения Щербакова.

В актовом зале собрались представители всех образовательных организаций, органов местного самоуправления, духовенства и общественных организаций.

- На уровне Челябинской области в целом Озерский городской округ показывает позитивную динамику развития системы образования, - отметил в своем обращении к педагогам Евгений Щербаков. – Государство ставит перед нами серьезные задачи по реализации национального проекта «Образование», в этом направлении в последние годы у нас были примеры успешной реализации масштабных социально значимых проектов.

Глава округа привел конкретные примеры участия муниципалитета в создании дополнительных мест в детских садах и капитального ремонта образовательных организаций, в том числе на условиях софинансирования с областным бюджетом. Он особо подчеркнул, что органы местного самоуправления несут солидарную ответственность с педагогическим сообществом за результаты в сфере образования:

- В условиях жестких бюджетных ограничений мы не имеем права допустить ухудшения качества образования и эффективности использования созданной большими усилиями материально-технической базы. Выражаю искренние слова благодарности руководителям школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, педагогам, родителям, спонсорам за качественную подготовку образовательных учреждений к новому учебному году.

С приветствием к учительскому сообществу также обратился исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персоналом ФГУП «ПО «Маяк» - начальник службы Алексей Рожков, который поздравил педагогов с наступающим Днем знаний от имени руководителя градообразующего предприятия Михаила Похлебаева и вручил Благодарственные письма за эффективное участие в проектах ГК «Росатом» педагогическим коллектива школ №№25 и 32, лицеев №№23 и 39.

К микрофону с напутствием вышел протоиерей, благочинный Озерско-Кыштымского округа Челябинской епархии Димитрий Шорин. Он обратил внимание педагогов на то, что в процессе обучения очень важно формировать духовность и создавать нравственную атмосферу в школьных коллективах.

Пленарную часть августовской педагогической конференции провела начальник управления образования Любовь Горбунова. В докладе, который был посвящён заявленной теме конференции «Развитие образования Озерского городского округа в едином образовательном пространстве Челябинской области», она проанализировала итоги прошедшего учебного года и определила основные направления и задачи нового учебного года на основе реализации национального проекта «Образование».

- Сегодня мы рассмотрим региональный проект НП «Образование», в мероприятиях которого участниками и соисполнителями под руководством профильного министерства будут муниципалитеты Челябинской области с софинансированием или без софинансирования из местных бюджетов, и, конечно же, нас в первую очередь интересует непосредственно Озерский городской округ.

Начальник управления образования предоставила общую информацию о национальных проектах Российской Федерации, региональных и муниципальных составляющих НП «Образование».

Особый акцент сделала Любовь Горбунова на актуальности вложения инвестиций в сферу образования:

- 15 августа во вступительном слове на пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания руководитель Челябинской области Алексей Текслер сказал о том, что «…абсолютно все сферы жизнедеятельности опираются на человеческий капитал, который формирует система образования. Какую бы отрасль мы ни задумали развивать, начинать нужно именно с образования. И поэтому государство, в том числе на региональном уровне, должно вкладывать в эту сферу значительные силы и средства».

Содокладчиками начальника управления образования стали: муниципальный координатор волонтерского движения Ольга Потеряева по вопросу реализации регионального проекта «Социальная активность» и заместитель директора по дополнительному образованию и профессиональному обучению Озерского технического колледжа Елена Казакова – по вопросу реализации регионального проекта «Молодые профессионалы». Оба специалиста рассказали об успехах, достигнутых в данных направлениях.

После докладов наступил один из самых волнительных и трогательных моментов - состоялось традиционное чествование педагогов, уходящих на заслуженный отдых. В этом году образовательные организации покидают 22 учителя. Зал стоя приветствовал их аплодисментами во время того, как глава округа Евгений Щербаков вручал ветеранам Благодарственные письма за многолетний и добросовестный труд, активность и преданность любимой профессии.

В ходе конференции было объявлено, что в новом учебном году в систему озерского образования влились 15 выпускников педагогических колледжей и ВУЗов. Любовь Горбунова и опытные коллеги поздравили молодых учителей с началом профессиональной деятельности, пожелали не просто работать, а гореть, творить и никогда не краснеть за себя и своих учеников.

С интересом и надеждой восприняли участники конференции информацию о том, что с 1 сентября 2019 года студентами педагогических ВУЗов Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга. Ростова-на-Дону, Калининграда стали 18 озерских выпускников из десяти школ. Большинство из них уже уехали на учебу. Двое будущих педагогов были представлены форуму: Ксения Куликова и Дарья Семенова. Их вчерашние наставники пожелали девушкам успешной учебы: «Всегда знайте: Озерск вас ждет!»

В завершение заседания ряд педагогов (Лукина О.М., Хворостова Я.Г., Коротовских Л.Н., Скрябина И.Б.) были отмечены Благодарственными письмами депутата Государственной Думы Владимира Бурматова – за развитие системы образования, двое сотрудников пунктов ГИА в Озерске (Меренков М.Б., Потапенко О.С.) поощрены Министерством образования и науки Челябинской области за организацию и проведение итоговой аттестации.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40404/