Памятка избирателю: что нужно знать накануне выборов

Председатель территориальной избирательной комиссии Алексей Рожков ответил на самые распространённые вопросы о выборах.

- Все ли готово к приему избирателей 8 сентября, ведь до выборов остается чуть больше недели?

- Накануне выборов в Озерском городском округе формируется комиссия, которая проверяет готовность избирательных участков на предмет обеспечения безопасности. Рабочая группа ТИК проверяет наличие и установку технологического оборудования и оформление помещения для голосования.

Всего в округе действует 33 избирательных участка. Сформирован временный участок – 34, который в день голосования будет открыт - в городской больнице.

В настоящее время численность избирателей в Озерском городском округе составляет 72801 человек.

8 сентября впервые будут голосовать 1179 человек. От избирательной комиссии Челябинской области для молодых людей, которые впервые будут участвовать в выборах, подготовлена сувенирная продукция: футболки, блокноты, значки, ручки и флажки.

- Напомните, сколько кандидатов баллотируются на выборах Губернатора Челябинской области?

- На выборах губернатора Челябинской области зарегистрировано пять кандидатов: Алексей Текслер (самовыдвижение), Алексей Севастьянов (партия «Гражданская сила»), Сергей Смышляев (партия «Родина»), Виталий Пашин (партия «ЛДПР»), Константин Нациевский («КПРФ»).

- Есть ли особенности у текущей кампании?

- Первое. На этих выборах на всех избирательных участках будет проводиться видеонаблюдение. Любой гражданин Российской Федерации сможет зайти на сайт компании «Ростелеком» nashvybor2019.ru. и посмотреть, как проходит голосование на любом избирательном участке Челябинской области.

Второе. На этих выборах смогут проголосовать как жители, которые зарегистрированы на территории Челябинской области, так и избиратели, не имеющие регистрации в пределах Российской Федерации, но зарегистрированные по месту пребывания не позднее 7 июня 2019 года.

Третье. В Москве запущен пилотный проект «Цифровые избирательные участки». Все жители Челябинской области, которые в день голосования будут находиться в Москве, могут подать заявление в электронной форме на портале Госуслуг и проголосовать на цифровом избирательном участке. В дальнейшем этот опыт может быть распространён на территории всей страны.

Четвертое. В преддверии этих выборов была проведена большая работа по персональному информированию избирателей. Члены участковой избирательной комиссии совершили поквартирный обход и лично вручили приглашения каждому избирателю.

- Идет период предвыборной агитации, какие ее формы являются незаконными? Что запрещено в день выборов в этом смысле?

Следует напомнить, что день выборов является днём тишины и любая агитация в этот день запрещена. Но все агитационные материалы, которые были размещены ранее, на рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных объектах, в день выборов сохраняются.

- Будут ли в округе использоваться технические способы подсчета голосов?

В Челябинской области эта технология пока только внедряется. В Озерском городском округе обработка бюллетеней проводиться вручную. ……………….

- Большинство граждан приходит на избирательный участок и голосует привычным способом. А если житель округа захочет проголосовать досрочно или воспользоваться своим правом вне помещения (отпуск, командировка, арест, ограничения по здоровью и т.п.) – что ему делать в этих случаях?

- Что касается способов голосования. Первое – гражданин лично приходит на избирательный участок. Досрочного голосования на выборах Губернатора Челябинской области не предусмотрено. Если избиратель во время выборов находится в отпуске или в командировке на территории Челябинской области, то он может проголосовать, подав заявление о голосовании по месту нахождения. ТИК начал работу по приему заявлений с 24 июля 2019, и продолжит до 4 сентября. С 28 августа по 04 сентября будут работать участковые избирательные комиссии по приему заявлений. Для тех избирателей, кто не успел подать заявление в указанные сроки, предусмотрена возможность подать специальное заявление с 5 сентября до 14.00 7 сентября.

В другом регионе принять участие в выборах губернатора Челябинской области гражданин не сможет (исключение составляет город Москва, где будут работать цифровые избирательные участки).

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также маломобильных по состоянию здоровья, для людей преклонного возраста предусмотрено право проголосовать на дому. Члены участковой избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования подъедут к избирателю и предоставят ему возможность проголосовать. Для этого необходимо с 29 августа и до 14:00 часов 8 сентября подать устную или письменную заявку в избирком.

Работа по уточнению списков избирателей ведётся территориальной и участковыми избирательными комиссиями с 8 августа.

- Федеральное законодательство о выборах определяет перечень документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации. Что относится к таким документам?

- Это может быть либо временное удостоверение личности, либо военный билет для граждан, проходящих военную службу по призыву. Другие документы: водительское удостоверение или загранпаспорт в данном случае не рассматриваются.

- Вправе ли член участковой избирательной комиссии оказать помощь в заполнении бюллетеня избирателю, который не имеет возможности этого сделать самостоятельно и просит оказать ему такую помощь?

- Члены участковой избирательной комиссии не имеют права оказывать помощь избирателям при заполнении бюллетеня. Помощь может оказать только другой избиратель.

- Каковы признаки того, что у вас в руках – фальшивый бюллетень? Что должно быть на настоящем?

- На действительных бюллетенях обязательно должна быть печать участковой избирательной комиссии и подписи не менее двух её членов. Кроме того, на бумаге существуют степени защиты (фоновая защитной краской однотонного светло зелёного цвета и надпись микрошрифтом).

- Можно ли бюллетень заполнять карандашом?

- Заполнять бюллетени необходимо только ручкой, карандашом категорически запрещено.

- В избирательную комиссию поступило заявление гражданина о нарушении законодательства о выборах. В каком виде комиссия должна дать ответ?

- В случае поступления заявления от гражданина о нарушении его избирательных прав участковая избирательная либо территориальная комиссия на своём заседании рассматривает это обращение, принимает решение путём открытого голосования по поводу результатов рассмотрения этой жалобы. Гражданину направляется письменный ответ с приложением копии решения. Мы обязаны в период избирательной кампании ответить в течении 5 дней, если требуется поверка 10 дней. В день голосования, и в день, следующий за днем голосования – незамедлительно.

- С какого по какой час будут открыты помещения для голосования?

- 8 сентября помещения для голосования будут открыты с 08:00 часов до 20:00 часов. Участковая избирательная комиссия на участке №1263 в здании ОЗТК по улице Цветочная, д. 12. будет работать с 06:00 часов до 20:00 часов. Это сделано для удобства избирателей, которые должны быть в этот день на работе, чтобы они успели проголосовать до начала рабочей смены.

- Когда и где можно будет узнать о результатах выборов по нашему округу и по всей Челябинской области?

- В соответствии с законом, общие данные по результатам голосования публикуются в СМИ в течение одних суток. Официальная информация публикуется не позднее одного месяца со дня выборов, то есть не позднее 8 октября.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40415/