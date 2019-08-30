«Взвод» из Озёрска преодолел «Гонку героев»!

На минувших выходных недалеко от Екатеринбурга прошла экстремальная «Гонка героев», в которой приняло участие более 2000 человек из Екатеринбурга, Перми, Казани, Тюмени и…Озёрска!

Эмоции поутихли, дыхание, наконец, восстановилось!

И вот теперь можно рассказать обо всех подробностях.

Диана Юшкова – участница многих городских соревнований, на этот раз решившая проверить себя на таком масштабном и оооочень экстремальном мероприятии, как «Гонка героев».

По словам Дианы, как-то специально подготовиться к соревнованиям невозможно. Нужно в принципе заниматься фитнесом, бегом, выбирать тренировки на выносливость и тогда трасса не покажется такой нереальной!

В свободное время озерчанка бегала в городском парке и посещала тренировки по многофункциональному многоборью, что дало ей хорошую «базу» для успешного прохождения трассы. Что поразило – это то, что очень просто ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ много грязи! Грязи в чистом виде, грязи в воде, грязи по пути…Кроссовки пришлось выкинуть в урну сразу после прохождения Гонки. Грязь не слишком торопилась покинуть вещи и тело: пришлось долго отмываться.

Забег проходил по взводам, состоящим из 10 участников. Команда может быть собрана заранее или же это будут 10 незнакомых друг другу человек, что, возможно, даже интереснее!

Свою команду озерчане собрали достаточно быстро, ведь все они знакомы и неоднократно вместе тренировались.

Чтобы бойцы могли справиться с задачей на 100%, каждому взводу полагается инструктор, который знает все тонкости прохождения трассы, умеет поддержать боевой дух, подтолкнуть, где нужно, и протянуть руку, вытаскивая из воды.

Полоса препятствий на полигоне «Свердловский» составляла 8270 метров. Участником предстояло преодолеть более 30 препятствий, среди которых традиционные рукоходы и бревна, различные сетки и заборы.

Какое препятствие стало самым сложновыполнимым лично для Дианы?

Не задумавшись ни на секунду, она сказала, что это был прыжок в воду с 3-х метровой высоты! Долго морально готовилась…и, наконец, прыгнула!

А на финишной прямой стоял 4-метровый «Эверест», покорить который, как предупреждают на официальном сайте Гонки, без помощи товарищей по команде очень сложно, ведь «гора» находится под углом 45 градусов. Тактика здесь проста – сначала мужчины, потом женщины, чтобы те, кто посильнее, подтянули остальных, которые повиснут на канате. Придётся немного попотеть, ведь поверхность скалы покрыта мокрой резиной, из-за чего кроссовки скользят, как по льду.

По словам организаторов, впервые в истории гонок участники быстро проходили всю трассу, поэтому большое количество бегунов скапливалось у именно у подножья скалы.

Напоследок мы спросили у Дианы, не отпугнули ли грязь и препятствия? Готова ли «сражаться» дальше?

«Конечно!», - был её ответ. Эмоции незабываемые! Ни с чем не сравнятся!

Ну, а, между тем, впереди ещё две «региональные» гонки: в Туле 7-го сентября и в Сочи 5-го октября!

Александра Лебедева